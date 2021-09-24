https://ria.ru/20210924/mestonakhozhdenie-1751697300.html

Посольство России попросило сообщить о местонахождении зампреда "Новатэка"

Посольство России попросило сообщить о местонахождении зампреда "Новатэка" - РИА Новости, 24.09.2021

Посольство России попросило сообщить о местонахождении зампреда "Новатэка"

Посольство РФ в США обратилось в госдепартамент с вопросом о местонахождении арестованного зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:00

2021-09-24T19:00

2021-09-24T19:00

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государственный департамент сша

министерство юстиции сша

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США обратилось в госдепартамент с вопросом о местонахождении арестованного зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя, сообщили в дипмиссии."Дипломаты обратились в госдепартамент, чтобы прояснить его местонахождение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.

https://ria.ru/20210924/zalog-1751696309.html

https://ria.ru/20210924/arest-1751604220.html

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в мире, сша, новатэк, государственный департамент сша, министерство юстиции сша, марк джетвей, россия