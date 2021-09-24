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https://ria.ru/20210924/merkel-1751681249.html
Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель
Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель - РИА Новости, 24.09.2021
Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель
Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:52
2021-09-24T17:52
в мире
украина
киев
германия
владимир путин
ангела меркель
владимир зеленский
павел климкин
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов."Через два дня завершается "эпоха Меркель"… Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным", - написал Климкин на своей странице в Facebook в пятницу.Он также рассказал об одном из эпизодов, который произошел в ходе "нормандского саммита" в Берлине."В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку "Радебергер" - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. "Троллинг" Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал. Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут "троллить" Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше, чем 70% украинцам по последним опросам", - написал экс-министр.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html
https://ria.ru/20210917/zelenskiy-1750524792.html
https://ria.ru/20210914/ukraina-1749936897.html
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в мире, украина, киев, германия, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, павел климкин, "нормандская четверка", россия
17:52 24.09.2021
 
Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель

Экс-глава МИД Украины Климкин: возможно, Киев будет просить Меркель поговорить с Путиным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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"Через два дня завершается "эпоха Меркель"… Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным", - написал Климкин на своей странице в Facebook в пятницу.
Он также рассказал об одном из эпизодов, который произошел в ходе "нормандского саммита" в Берлине.
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"В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку "Радебергер" - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. "Троллинг" Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал. Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут "троллить" Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше, чем 70% украинцам по последним опросам", - написал экс-министр.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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В миреУкраинаКиевГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельВладимир ЗеленскийПавел Климкин"Нормандская четверка"Россия
 
 
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