https://ria.ru/20210924/merkel-1751681249.html

Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель

Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель - РИА Новости, 24.09.2021

Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель

Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:52

2021-09-24T17:52

2021-09-24T17:52

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ангела меркель

владимир зеленский

павел климкин

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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов."Через два дня завершается "эпоха Меркель"… Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным", - написал Климкин на своей странице в Facebook в пятницу.Он также рассказал об одном из эпизодов, который произошел в ходе "нормандского саммита" в Берлине."В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку "Радебергер" - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. "Троллинг" Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал. Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут "троллить" Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше, чем 70% украинцам по последним опросам", - написал экс-министр.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html

https://ria.ru/20210917/zelenskiy-1750524792.html

https://ria.ru/20210914/ukraina-1749936897.html

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в мире, украина, киев, германия, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, павел климкин, "нормандская четверка", россия