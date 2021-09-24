Климкин заявил, что Киев попытается говорить с Путиным через Меркель
Экс-глава МИД Украины Климкин: возможно, Киев будет просить Меркель поговорить с Путиным
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет просить ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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"Через два дня завершается "эпоха Меркель"… Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным", - написал Климкин на своей странице в Facebook в пятницу.
Он также рассказал об одном из эпизодов, который произошел в ходе "нормандского саммита" в Берлине.
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"В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку "Радебергер" - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. "Троллинг" Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал. Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут "троллить" Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше, чем 70% украинцам по последним опросам", - написал экс-министр.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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