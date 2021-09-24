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Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России
Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России - РИА Новости, 24.09.2021
Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России
Оснований говорить о локдауне в РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:54
2021-09-24T20:54
2021-09-24T21:06
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оснований говорить о локдауне в РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении - нет", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:54 24.09.2021 (обновлено: 21:06 24.09.2021)
Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России
Попова: сегодня нет никаких оснований говорить о локдауне и о приостановлении