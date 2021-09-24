https://ria.ru/20210924/lokdaun-1751715545.html

Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России

Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России - РИА Новости, 24.09.2021

Глава Роспотребнадзора исключила локдаун в России

Оснований говорить о локдауне в РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:54

2021-09-24T20:54

2021-09-24T21:06

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749112220_0:288:3107:2036_1920x0_80_0_0_ff3dd1fea0acc73cd85e101728e8b96a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оснований говорить о локдауне в РФ нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении - нет", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии