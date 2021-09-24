https://ria.ru/20210924/litsemerie-1751562906.html
Захарова упрекнула Лондон и Париж в лицемерии из-за беженцев
Захарова упрекнула Лондон и Париж в лицемерии из-за беженцев - РИА Новости, 24.09.2021
Захарова упрекнула Лондон и Париж в лицемерии из-за беженцев
Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к беженцам из Сирии. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:14
2021-09-24T09:14
2021-09-24T11:30
политика
сирия
франция
великобритания
лоран фабиус
мария захарова
беженцы
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к беженцам из Сирии.По ее словам, Париж и Лондон используют тему мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Парижу урегулировать проблему беженцев, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы."Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике", — отметила представитель МИД.В связи с этим она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. "Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны", — написала Захарова.Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона, Борис Джонсон заявляли о необходимости "принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь", а также "оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем".В похожем духе высказывались тогда и по другую сторону Ла-Манша, напомнила Захарова. "Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться "необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях", — добавила она.По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, "нещадно использовали" изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии "политический мем и оружие информационной войны против Дамаска"."Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в твиттере, реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: "Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа", — сказала Захарова.При этом стороны просто забывают о правах и проблемах самих мигрантов, указала представитель МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/avstriya-1750050633.html
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политика, сирия, франция, великобритания, лоран фабиус, мария захарова, беженцы
09:14 24.09.2021 (обновлено: 11:30 24.09.2021)
Захарова упрекнула Лондон и Париж в лицемерии из-за беженцев
Представитель МИД Захарова упрекнула Британию и Францию в лицемерии из-за беженцев
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к беженцам из Сирии.
По ее словам, Париж и Лондон используют тему мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска
.
"Ни совести, ни памяти… На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения — Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады", — написала Захарова в телеграм-канале.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Парижу урегулировать проблему беженцев, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы.
"Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике", — отметила представитель МИД.
В связи с этим она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди.
"Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки
. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны", — написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон
и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона, Борис Джонсон
заявляли о необходимости "принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь", а также "оценить, что можно сделать в Сирии
для решения причины проблем".
В похожем духе высказывались тогда и по другую сторону Ла-Манша, напомнила Захарова.
"Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус
подписал совместное воззвание с целью добиться "необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях", — добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, "нещадно использовали" изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии "политический мем и оружие информационной войны против Дамаска".
"Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в твиттере, реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: "Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа", — сказала Захарова.
При этом стороны просто забывают о правах и проблемах самих мигрантов, указала представитель МИД.