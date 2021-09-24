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Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой ситуацию в Сирии и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:13
2021-09-24T19:13
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой ситуацию в Сирии и Ливии, а также западносахарское урегулирование."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня, включая Сирию, Ливию и западносахарское урегулирование. Министры подчеркнули важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно на основе общепризнанных принципов международной законности, без вмешательства извне и при соблюдении права народов самим определять свое будущее", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны также обсудили "первоочередные шаги по развитию российско-алжирских отношений".
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в мире, оон, сирия, ливия, сергей лавров, россия
19:13 24.09.2021
 
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии

Лавров обсудил с главой МИД Алжира Ламамрой ситуацию в Сирии и Ливии на полях ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой ситуацию в Сирии и Ливии, а также западносахарское урегулирование.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня, включая Сирию, Ливию и западносахарское урегулирование. Министры подчеркнули важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно на основе общепризнанных принципов международной законности, без вмешательства извне и при соблюдении права народов самим определять свое будущее", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что стороны также обсудили "первоочередные шаги по развитию российско-алжирских отношений".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В миреООНСирияЛивияСергей ЛавровРоссия
 
 
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