https://ria.ru/20210924/lavrov-1751699281.html

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии - РИА Новости, 24.09.2021

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сирии и Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой ситуацию в Сирии и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:13

2021-09-24T19:13

2021-09-24T19:13

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой ситуацию в Сирии и Ливии, а также западносахарское урегулирование."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня, включая Сирию, Ливию и западносахарское урегулирование. Министры подчеркнули важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно на основе общепризнанных принципов международной законности, без вмешательства извне и при соблюдении права народов самим определять свое будущее", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны также обсудили "первоочередные шаги по развитию российско-алжирских отношений".

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в мире, оон, сирия, ливия, сергей лавров, россия