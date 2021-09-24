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Лавров призвал решить проблему голода
Лавров призвал решить проблему голода - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров призвал решить проблему голода
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:20
2021-09-24T10:20
в мире
оон
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода."Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней", - говорится в тексте видеообращения Лаврова к Саммиту ООН по продовольственным системам.По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов."Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с ВПП осуществляем серию таких проектов на сумму более 120 миллионов долларов", - отмечается в тексте видеообращения.
https://ria.ru/20210921/golod-1751181630.html
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в мире, оон, сергей лавров, россия
10:20 24.09.2021
 
Лавров призвал решить проблему голода

Глава МИД Лавров: недопустимо, что на фоне развития технологий миллионы умирают от голода

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода.
"Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней", - говорится в тексте видеообращения Лаврова к Саммиту ООН по продовольственным системам.
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По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.
Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов.
"Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с ВПП осуществляем серию таких проектов на сумму более 120 миллионов долларов", - отмечается в тексте видеообращения.
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