https://ria.ru/20210924/lavrov-1751572133.html

Лавров призвал решить проблему голода

Лавров призвал решить проблему голода - РИА Новости, 24.09.2021

Лавров призвал решить проблему голода

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:20

2021-09-24T10:20

2021-09-24T10:20

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода."Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней", - говорится в тексте видеообращения Лаврова к Саммиту ООН по продовольственным системам.По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов."Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с ВПП осуществляем серию таких проектов на сумму более 120 миллионов долларов", - отмечается в тексте видеообращения.

https://ria.ru/20210921/golod-1751181630.html

https://ria.ru/20210717/kuba-1741647306.html

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в мире, оон, сергей лавров, россия