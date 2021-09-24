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Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
Глава МИД России Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:56
2021-09-24T01:56
в мире
оон
эр-рияд (город)
саудовская аравия
сергей лавров
россия
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом."Уверен, в скором будущем у нас будет такая возможность", - ответил саудовский министр.Как сообщается на сайте МИД РФ, главы ведомств обсудили вопросы наращивания взаимовыгодных российско-саудовских отношений. Также они подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда продолжать совместную работу, чтобы придать многоплановому межгосударственному взаимодействию характер стратегического партнерства. В разговоре они подчеркнули важность выполнения достигнутых ранее договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в разных областях.Предыдущая встреча министров состоялась в марте во время визита Лаврова в Эр-Рияд. Тогда стороны обсудили, в частности, вопросы безопасности в зоне Персидского залива и ситуацию на рынке углеводородов.Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.
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в мире, оон, эр-рияд (город), саудовская аравия, сергей лавров, россия
01:56 24.09.2021
 
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом на полях ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.
"Хорошо, когда есть возможность провести встречу и кратко обсудить вопросы, но это не заменит полноценных переговоров за хорошим обедом", - с улыбкой сказал Лавров.
"Уверен, в скором будущем у нас будет такая возможность", - ответил саудовский министр.
Как сообщается на сайте МИД РФ, главы ведомств обсудили вопросы наращивания взаимовыгодных российско-саудовских отношений. Также они подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда продолжать совместную работу, чтобы придать многоплановому межгосударственному взаимодействию характер стратегического партнерства. В разговоре они подчеркнули важность выполнения достигнутых ранее договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в разных областях.
"Значительное внимание было уделено укреплению координации между Россией и КСА по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении.
Предыдущая встреча министров состоялась в марте во время визита Лаврова в Эр-Рияд. Тогда стороны обсудили, в частности, вопросы безопасности в зоне Персидского залива и ситуацию на рынке углеводородов.
Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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В миреООНЭр-Рияд (город)Саудовская АравияСергей ЛавровРоссия
 
 
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