12:00 24.09.2021 (обновлено: 12:17 24.09.2021)
Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 получили награды
© Пресс-служба премии ТОП-менеджеры НПБКПремия ТОП-менеджеры НПБК
© Пресс-служба премии ТОП-менеджеры НПБК
МОСКВА, 24 сен - Пресс-служба премии ТОП-менеджеры НПБК. Двадцать третьего сентября на площадке The Great Hall Yakimanka в торжественной атмосфере были награждены лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК. Награды получили первые лица таких компаний как: АО "АС РУС МЕДИА", АО "Телекомпания НТВ", АО "Тинькофф Банк", Медиа-1, ООО "Европейская медиагруппа", ПАО МТС, Сейлз-хаус "Газпром-медиа", Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, BBDO Moscow и другие.
Более 400 представителей индустрии стали гостями закрытого светского индустриального мероприятия. Награждение прошло в рамках Гала-вечера, посвященного открытию V Национального Рекламного Форума.
"Выявляя лидеров рынка и лучших ТОП-менеджеров страны, каждый из нас получает возможность ориентироваться на результаты с доказанной и признанной эффективностью. Мы очень ждали церемонию награждения, чтобы удостоить наградами первых лиц, лауреатов премии!"
Представляем лауреатов второй премии ТОП-менеджеры НПБК:
АГЕНТСТВА
Креативные агентства
- —Кирикчи Игорь Николаевич, генеральный директор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group
Маркетинговые агентства
- —Соколов Андрей Владимирович, сооснователь Onegroup, партнер emg
Медийные агентства
- —Коноплев Кирилл Евгеньевич, CEO Deltaplan Group
- —Орлова Юлия Ивановна, CEO NMi Group
- —Пипко Никита Данилович, президент "Игроник"
- —Туровец Василий Васильевич, заместитель генерального директора, управляющий партнер SkyTEC Media
Out-of-home агентства
- —Комарова Мария Александровна, генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery
- —Майор Константин Валерьевич, основатель, CEO Медиахолдинга MAER
- —Митрюшин Алексей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний "Восток-Медиа"
Sales-house
- —Ефимова Алина Ивановна, заместитель генерального директора по продажам Сейлз-хауса "Газпром-медиа"
- —Соколова Каролина Александровна, генеральный директор Сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ
БРЕНДЫ
Ритейл
- —Федосов Александр Геннадьевич, директор по маркетингу и электронной коммерции сети Metro Cash&Carry
Финансовый сектор
- —Пейсахович Наталья Валерьевна, директор департамента маркетинга и коммуникаций Платежной системы "Мир"
- —Пономарева Лариса Анатольевна, руководитель Департамента маркетинга и рекламы, вице-президент Банка ВТБ (ПАО)
МЕДИА
Интернет
- —Цыпер Андрей Сергеевич, исполнительный директор по медиа Rambler&Co
Медиа холдинги
- —Емельянов Роман Александрович, генеральный директор ООО "Европейская медиагруппа"
- —Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"
- —Кухальский Ян Иванович, генеральный директор Медиа-1
Пресса
- —Муртазаев Эльмар Джевдетович, генеральный директор АО "АС РУС МЕДИА"
Телевидение
- —Вайнштейн Тимур Леонидович, заместитель генерального директора – генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ"
- —Нечаев Александр Николаевич, заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК)
СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА
Индустриальный вклад
- —Ефимов Антон Михайлович, Digital Директор OMD OM Group / управляющий директор OMD Fuse
- —Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
- —Решетова Елена Юрьевна, вице-президент АКАР
- —Филиппов Владимир Валерьевич, президент Российской Академии Рекламы
Прорыв года
- —Дмитриева Наталья Викторовна, глава Сейлз-хауса "Индекс 20"
- —Костин Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО "ГПМ Радио"
Трендсеттер
- —Горбунцов Михаил Юрьевич, медиадиректор АО "Тинькофф Банк"
- —Толстоган Алексей Владимирович, генеральный директор "Национальный Рекламный Альянс" (НРА)
Устойчивый успех
- —Николаев Вячеслав Константинович, президент, председатель Правления ПАО МТС
Александр Жаров, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг":
"Я очень рад сегодня получить Премию в категории "Медиа", в том числе и потому, что это моя первая профессиональная награда на посту генерального директора "Газпром-медиа".
Результаты "Газпром-медиа" свидетельствуют о том, что нам не только удалось удержаться на прежнем "допандемийном" уровне, но и достичь хороших показателей.
Это результат, который стал возможен благодаря слаженной работе творческих команд наших каналов, нашего сейлз-хауса и всего коллектива холдинга.
Я хочу поблагодарить организаторов премии, жюри, всех экспертов медиакоммуникационной отрасли за эту высокую оценку нашей работы, и пожелать удачи и больших успехов всем остальным участникам премии".
Мария Комарова, генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery:
"Рада столь высокой оценке и, прежде всего, хотела бы разделить это признание с командой Gallery. Нам действительно удалось многое и мы не намерены сбавлять обороты. Сейчас рынок наружной рекламы очень динамично развивается и мы, как один из лидеров, должны быть инициатором появления на рынке новых продуктов и технологий, поэтому нам предстоит серьезная работа. Кроме того, в наших ближайших планах расширение федеральной сети цифровых экранов и на вывод на рынок новых высокотехнологичных цифровых продуктов на наших собственных данных.
Настоящая премия давно зарекомендовала себя как значимое и престижное событие. Спасибо организатором и всем коллегам".
Юрий Костин, генеральный директор ООО "ГПМ Радио":
"Что мне помогает быть всегда в ритме и достигать больших целей, что меня мотивирует и вдохновляет? Командная работа, искренность и честность, с которой люди делают свое дело. А также неравнодушие, редкая нынче способность сказать правду в глаза руководителю, если есть мнение, что он принимает неправильное или недостаточно взвешенное решение. Тогда я понимаю, что за мной — надежный тыл, и это помогает двигаться вперёд, несмотря на кризисы, эпидемии и прочие превратности судьбы".
Майор Константин Валерьевич, основатель, CEO Медиахолдинга MAER:
"Реклама — это моя жизнь, и я этим живу круглосуточно. Я не знаю, кем бы был, если бы не пошел в рекламу, разве что в президенты. А вообще, мы все живем эмоциями. Меня мотивирует и вдохновляет ответственность перед моими партнерами и клиентами. Они ждут новых технологических решений, ярких событий. А я стараюсь соответствовать".
"Для меня большая честь быть лауреатом в номинации "Индустриальный вклад". Сегодня наша отрасль продолжает активно развиваться, задавать новые тренды, вносить значимый вклад в экономику России. Я рад быть причастным к успехам российской интернет-отрасли, вместе с командой создавать сильные аналитические продукты, проводить отраслевые мероприятия, защищать интересы отрасли. Я испытываю радость и благодарность жюри за то, что выбрали меня, коллегам, за то, что помогаете достигать высот".
Премия осуществляет качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес — коммуникаций по трем направлениям: медиа, агентства, бренды. Среди целей проекта:
- —признание заслуг ТОП-менеджеров в области бизнес-коммуникаций;
- —популяризация и развитие российской медиа-бизнес индустрии, традиций Российских деловых кругов, улучшение делового климата страны;
- —публикация списка лучших российских ТОП-менеджеров в ведущих деловых СМИ.
Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития бизнес-коммуникаций и будет проходить при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг, Ассоциации интерактивной рекламы.
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