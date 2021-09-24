https://ria.ru/20210924/laureaty-1751479047.html

Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 получили награды

Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 получили награды - РИА Новости, 24.09.2021

Лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК 2021 получили награды

Двадцать третьего сентября на площадке The Great Hall Yakimanka в торжественной атмосфере были награждены лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК. Награды получили... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:00

2021-09-24T12:00

2021-09-24T12:17

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 сен - Пресс-служба премии ТОП-менеджеры НПБК. Двадцать третьего сентября на площадке The Great Hall Yakimanka в торжественной атмосфере были награждены лауреаты премии ТОП-менеджеры НПБК. Награды получили первые лица таких компаний как: АО "АС РУС МЕДИА", АО "Телекомпания НТВ", АО "Тинькофф Банк", Медиа-1, ООО "Европейская медиагруппа", ПАО МТС, Сейлз-хаус "Газпром-медиа", Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, BBDO Moscow и другие.Более 400 представителей индустрии стали гостями закрытого светского индустриального мероприятия. Награждение прошло в рамках Гала-вечера, посвященного открытию V Национального Рекламного Форума.Представляем лауреатов второй премии ТОП-менеджеры НПБК:АГЕНТСТВАКреативные агентстваМаркетинговые агентстваМедийные агентстваOut-of-home агентстваSales-houseБРЕНДЫРитейлФинансовый секторМЕДИАИнтернетМедиа холдингиПрессаТелевидениеСПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДАИндустриальный вкладПрорыв годаТрендсеттерУстойчивый успехАлександр Жаров, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг":"Я очень рад сегодня получить Премию в категории "Медиа", в том числе и потому, что это моя первая профессиональная награда на посту генерального директора "Газпром-медиа".Результаты "Газпром-медиа" свидетельствуют о том, что нам не только удалось удержаться на прежнем "допандемийном" уровне, но и достичь хороших показателей.Это результат, который стал возможен благодаря слаженной работе творческих команд наших каналов, нашего сейлз-хауса и всего коллектива холдинга.Я хочу поблагодарить организаторов премии, жюри, всех экспертов медиакоммуникационной отрасли за эту высокую оценку нашей работы, и пожелать удачи и больших успехов всем остальным участникам премии".Мария Комарова, генеральный директор ООО "Гэллэри Сервис"/Gallery:"Рада столь высокой оценке и, прежде всего, хотела бы разделить это признание с командой Gallery. Нам действительно удалось многое и мы не намерены сбавлять обороты. Сейчас рынок наружной рекламы очень динамично развивается и мы, как один из лидеров, должны быть инициатором появления на рынке новых продуктов и технологий, поэтому нам предстоит серьезная работа. Кроме того, в наших ближайших планах расширение федеральной сети цифровых экранов и на вывод на рынок новых высокотехнологичных цифровых продуктов на наших собственных данных.Настоящая премия давно зарекомендовала себя как значимое и престижное событие. Спасибо организатором и всем коллегам".Юрий Костин, генеральный директор ООО "ГПМ Радио":"Что мне помогает быть всегда в ритме и достигать больших целей, что меня мотивирует и вдохновляет? Командная работа, искренность и честность, с которой люди делают свое дело. А также неравнодушие, редкая нынче способность сказать правду в глаза руководителю, если есть мнение, что он принимает неправильное или недостаточно взвешенное решение. Тогда я понимаю, что за мной — надежный тыл, и это помогает двигаться вперёд, несмотря на кризисы, эпидемии и прочие превратности судьбы".Майор Константин Валерьевич, основатель, CEO Медиахолдинга MAER:"Реклама — это моя жизнь, и я этим живу круглосуточно. Я не знаю, кем бы был, если бы не пошел в рекламу, разве что в президенты. А вообще, мы все живем эмоциями. Меня мотивирует и вдохновляет ответственность перед моими партнерами и клиентами. Они ждут новых технологических решений, ярких событий. А я стараюсь соответствовать".Премия осуществляет качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес — коммуникаций по трем направлениям: медиа, агентства, бренды. Среди целей проекта:Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития бизнес-коммуникаций и будет проходить при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг, Ассоциации интерактивной рекламы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы