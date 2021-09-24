Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26 под Хабаровском
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Упавший самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Это территория заповедника, местность труднопроходимая, таежная. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС.
"С наступлением светлого времени суток 24 сентября прибывшая на месте сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам по обследованию места крушения самолета Ан-26", - говорится в сообщении.
На месте базирования группировки развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8 МЧС России.
"В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолётной площади на месте происшествия. Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России", - сообщает главк.
23 сентября, 16:31Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае