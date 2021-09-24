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Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26 - РИА Новости, 24.09.2021
Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:37
2021-09-24T05:37
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Упавший самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Это территория заповедника, местность труднопроходимая, таежная. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС.На месте базирования группировки развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8 МЧС России."В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолётной площади на месте происшествия. Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России", - сообщает главк.
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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
05:37 24.09.2021
 
Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26

Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26 под Хабаровском

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Упавший самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Это территория заповедника, местность труднопроходимая, таежная. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС.
"С наступлением светлого времени суток 24 сентября прибывшая на месте сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам по обследованию места крушения самолета Ан-26", - говорится в сообщении.
На месте базирования группировки развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8 МЧС России.
"В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолётной площади на месте происшествия. Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России", - сообщает главк.
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:31
Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае
 
ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Ан-26РоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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