https://ria.ru/20210924/krushenie-1751553788.html

Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26

Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26 - РИА Новости, 24.09.2021

Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26

Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:37

2021-09-24T05:37

2021-09-24T05:37

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

ан-26

россия

крушение ан-26 под хабаровском

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Группировка спасателей и следователей утром в пятницу приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26, рядом будет подготовлена вертолетная площадка, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Упавший самолет был обнаружен в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Это территория заповедника, местность труднопроходимая, таежная. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС.На месте базирования группировки развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8 МЧС России."В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолётной площади на месте происшествия. Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России", - сообщает главк.

https://ria.ru/20210923/proverka-1751487792.html

хабаровск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском