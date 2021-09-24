https://ria.ru/20210924/krasnoyarsk-1751629346.html
Красноярский студент, готовившийся напасть на техникум, признал вину
Красноярский студент, готовившийся напасть на техникум, признал вину - РИА Новости, 24.09.2021
Красноярский студент, готовившийся напасть на техникум, признал вину
Студент техникума в Красноярском крае, которого суд арестовал за подготовку нападения на однокурсников, признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:05
2021-09-24T14:05
2021-09-24T14:27
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Студент техникума в Красноярском крае, которого суд арестовал за подготовку нападения на однокурсников, признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Вину он признал, с ним выполняются следственные действия", - сказали в ведомстве. По данным СК, юноша обвиняется в "приготовлении к убийству двух и более лиц".По версии следствия, в 2020 году во время обучения в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого из-за конфликта со сверстниками возник умысел на совершение убийства. В последних числах мая он купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения.Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников УФСБ и ГУМВД, 18-летнего фигуранта задержали, а сегодня арестовали. В квартире, где жил студент, силовики изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей, которые он также планировал использовать."В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:05 24.09.2021 (обновлено: 14:27 24.09.2021)
Красноярский студент, готовившийся напасть на техникум, признал вину
Студент красноярского техникума, готовившийся напасть на однокурсников, признал вину
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Студент техникума в Красноярском крае
, которого суд арестовал за подготовку нападения на однокурсников, признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ
.
"Вину он признал, с ним выполняются следственные действия", - сказали в ведомстве. По данным СК, юноша обвиняется в "приготовлении к убийству двух и более лиц".
По версии следствия, в 2020 году во время обучения в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого из-за конфликта со сверстниками возник умысел на совершение убийства. В последних числах мая он купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения.
Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников УФСБ и ГУМВД, 18-летнего фигуранта задержали, а сегодня арестовали. В квартире, где жил студент, силовики изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей, которые он также планировал использовать.
"В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер", - сказали в ведомстве.