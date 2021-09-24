https://ria.ru/20210924/koyki-1751648449.html

Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье

Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье - РИА Новости, 24.09.2021

Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье

Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, на этой неделе было дополнительно открыто более 750 коек в больницах в Подольске, Пушкино, Ногинске, Кашире и Лобне. В настоящий момент в Подмосковье открыто 7,2 тысячи коек для лечения COVID-19 и пневмонии, до 29 сентября будет развёрнуто еще порядка 950 коек.За последние сутки в регионе выявлено 1008 случаев заболевания COVID-19.

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751088147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова