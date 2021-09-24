Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210924/koyki-1751648449.html
Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье
Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье - РИА Новости, 24.09.2021
Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье
Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:23
2021-09-24T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, на этой неделе было дополнительно открыто более 750 коек в больницах в Подольске, Пушкино, Ногинске, Кашире и Лобне. В настоящий момент в Подмосковье открыто 7,2 тысячи коек для лечения COVID-19 и пневмонии, до 29 сентября будет развёрнуто еще порядка 950 коек.За последние сутки в регионе выявлено 1008 случаев заболевания COVID-19.
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751088147.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_133:0:2579:1835_1920x0_80_0_0_ebb7412d73289a7f7ea3b9e69c69b40d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова
15:23 24.09.2021
 

Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные койки для больных COVID-19 и пневмонией ставят в Подмосковье из-за роста заболеваемости, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний. Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы следим за эпидемиологической ситуацией в регионе и в случае необходимости предложим губернатору региона Андрею Юрьевичу Воробьеву ввести дополнительные ограничительные меры", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По данным ведомства, на этой неделе было дополнительно открыто более 750 коек в больницах в Подольске, Пушкино, Ногинске, Кашире и Лобне. В настоящий момент в Подмосковье открыто 7,2 тысячи коек для лечения COVID-19 и пневмонии, до 29 сентября будет развёрнуто еще порядка 950 коек.
За последние сутки в регионе выявлено 1008 случаев заболевания COVID-19.
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 10:36Распространение коронавируса
В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Лента новостейМолния