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Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 24.09.2021
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость ОРВИ в России растет, в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:35
2021-09-24T21:35
2021-09-24T21:35
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России растет, в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что ситуация два последних дня такая, как была в середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Попова: заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России растет, число больных будет увеличиваться