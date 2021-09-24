https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751721076.html

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 24.09.2021

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость ОРВИ в России растет, в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:35

2021-09-24T21:35

2021-09-24T21:35

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России растет, в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что ситуация два последних дня такая, как была в середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19