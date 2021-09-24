https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751694337.html

Ярославский губернатор напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19

Ярославский губернатор напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021

Ярославский губернатор напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов напомнил жителям региона о необходимости вакцинации от COVID-19 ради своего здоровья и здоровья близких. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:45

2021-09-24T18:45

2021-09-24T18:45

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ярославская область

здоровье - общество

коронавирусы

дмитрий миронов

россия

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов напомнил жителям региона о необходимости вакцинации от COVID-19 ради своего здоровья и здоровья близких.Миронов написал в Facebook, что эпидемиологическая обстановка в области ухудшается. Развернуто уже более 2 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Осложняет ситуацию сезонный подъем ОРВИ.По словам губернатора, вакцины от COVID-19 сейчас в регионе более чем достаточно – в запасе почти 150 тысяч доз. Действует 57 пунктов вакцинации."Ежедневно прививается около тысячи человек, а нужно, чтобы было в пять раз больше. Дорогие друзья, пожалуйста, поверьте - вакцина эффективна. Я сам защитился с помощью прививки и вас очень прошу – прививайтесь. Только это убережет нас всех от печальных перспектив", - призвал губернатор.Он подчеркнул, что вакцинация – единственный способ обезопасить себя от тяжелых последствий COVID-19. "Анализируем статистику и видим, что в тех районах области, где число вакцинированных выше, число госпитализаций меньше", - написал Миронов.

https://ria.ru/20210923/yaroslavl-1751531084.html

https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html

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