https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751599679.html
В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 809 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщили в пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:22
2021-09-24T12:22
2021-09-24T12:22
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 809 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщили в пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 809 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 пациента