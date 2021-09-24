https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751599679.html

В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 800 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 809 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщили в пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:22

2021-09-24T12:22

2021-09-24T12:22

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 809 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 304 человека, сообщили в пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html

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2021

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