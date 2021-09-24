https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751590734.html

В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.09.2021

В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:47

2021-09-24T11:47

2021-09-24T11:47

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 376 374 случая заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

https://ria.ru/20210924/shtamm-1751564048.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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