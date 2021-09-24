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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751590734.html
В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.09.2021
В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:47
2021-09-24T11:47
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 376 374 случая заболевания. Темп прироста составил 0,29%.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 24.09.2021
 
В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 376 374 случая заболевания. Темп прироста составил 0,29%.
 
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