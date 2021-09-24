https://ria.ru/20210924/klad-1751528288.html
Был ваш — стал наш: почему нашедшие клад остаются в убытке
Был ваш — стал наш: почему нашедшие клад остаются в убытке - РИА Новости, 24.09.2021
Был ваш — стал наш: почему нашедшие клад остаются в убытке
Россияне находят клады в самых необычных местах: николаевские червонцы — в канаве для дождевой воды, золото сарматов — в мусорной яме, серебряные ложки и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:00
2021-09-24T08:00
2021-09-24T11:49
общество
жилье
клад
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Россияне находят клады в самых необычных местах: николаевские червонцы — в канаве для дождевой воды, золото сарматов — в мусорной яме, серебряные ложки и облигации — под паркетом. По закону тем, кто сдал ценности государству, полагается половина их стоимости. Но получают вознаграждение далеко не все.Вода открыла кладВечером пятого мая 2021-го жительница села Соловьевск Забайкальского края Ольга Леонтьева заметила: на ее огороде в яме для сбора дождевой воды что-то ярко блестит. Подошла ближе и поняла — там монеты."Видимо, вода размыла землю — и клад нам открылся, — рассказывает Леонтьева. — Несколько рублей мы с мужем сразу выкопали, очистили от грязи — на аверсе профиль Николая II. Тут же поняли, что деньги золотые, они намного тяжелее современных".Весь следующий день супруги штудировали интернет — пытались понять, что делать с кладом. Сестра Ольги, раньше служившая в полиции, посоветовала сдать государству. Вечером набрали номер дежурной части.Вместе с участковым Леонтьевы откопали остальное — всего 110 монет, спрятанных в полуистлевшую бумажную коробку. Самые ценные среди них, по мнению нумизматов, — николаевские рубли. Золотой червонец в хорошем состоянии на аукционе предлагают в среднем за 44 тысячи. Приблизительная общая стоимость находки — больше миллиона.В коробке оказалось и несколько японских монет. Это навело Леонтьеву на мысль, что хозяин клада мог быть военным и участвовать в боях на Халхин-Голе."Может, кто-то хотел сохранить свое состояние перед арестом в годы репрессий", — предполагает Ольга. И добавляет, что клад точно зарыли не ее родственники: у нее в роду богатых не было.Все монеты сдали в полицию под опись. Леонтьева признается, что посторонние, услышав ее историю, удивляются: "Неужели ни рубля себе не оставили?"Через три месяца проверки в полиции сообщили, что деньги не связаны с криминалом, и вернули Леонтьевым.Сейчас клад отправили на экспертизу. Если специалисты установят, что монеты имеют культурно-историческую ценность, их передадут в государственную собственность. В этом случае Леонтьевым по закону должны выплатить вознаграждение в размере 50 процентов стоимости клада. Если же уникальность не подтвердится, находку вернут.Но Ольга планов на эти деньги не строит: "Они ниоткуда пришли, зачем их считать. Главное, мы поступили как положено — совесть чиста, спим спокойно".Дырокол вместо золотаЖитель Курска Александр Снегирев тоже когда-то нашел клад и решил сдать его государству. В итоге компенсации добивался почти пять лет, было несколько судов.История началась в 2013-м, когда Александр Снегирев перестраивал дом. Под половыми досками обнаружил бутылку из-под кефира, а в ней — 260 монет времен Российской империи. Сам Александр считает, что золото могло принадлежать его бабушке: она была модисткой, хорошо зарабатывала.Но этого так и не случилось. Червонцы отправили на экспертизу, которая подтвердила исключительную историческую и культурную ценность дореволюционных денег. Однако адвокат указывает, что такие монеты чеканили массово и особой уникальности в них нет.Снегирев не согласился, обратился в суд. Вторая экспертиза показала, что монеты не представляют исторической ценности. А раз так, их можно вернуть владельцу. Но это решение обжаловали представители ОВД, и царские червонцы снова признали архиважными.К тому времени выяснилось, что клад и вовсе исчез. По правилам его передали в Гохран (специальное учреждение при Министерстве финансов, занимающееся формированием государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. — Прим. ред.). А там, развернув посылку, вместо монет обнаружили несколько гаечных ключей и дырокол.Несмотря на то, что клад не нашли до сих, Александр все-таки добился компенсации. За два дня до наступления 2020-го ему перечислили 2,2 миллиона рублей."При этом нужно понимать, что это далеко не половина рыночной стоимости монет, — уточняет адвокат. — Их оценили, можно сказать, по весу металла".Облигации под паркетомЭто далеко не единственный случай, когда сданный на хранение клад пропадает. В 2018-м рабочие красноярской компании "Исторический квартал" во время реставрации купеческого здания конца ХIХ — начала ХХ века нашли под половыми досками дореволюционные банкноты, облигации временного правительства, серебряную ложку и щипцы для сахара.После долгих разбирательств найденное вернули — со словами, что исторической ценности оно не представляет.Гринькова подчеркивает: при сдаче клада у них не было материальной заинтересованности, хотели просто поступить по закону."Но ведь так "потеряться" могли и предметы, имеющие серьезную историческую ценность, а соответственно, и цену", — отмечает архитектор.Бесплатный входИстория астраханского фермера Рустама Мудаева стоит особняком. В 2019 году у себя на участке, раскапывая яму под мусор, он нашел старинный горшок."Сосуд я отнес в наш местный музей, там заинтересовались, попросили дать разрешение на раскопки", — вспоминает Рустам.Несколько месяцев археологи работали на его земле. В итоге нашли курган с уникальными захоронениями сарматских вождей. Было в могильнике и золото — например, предмет в форме верблюжьей головы. Все ценности увезли в Астраханский музей-заповедник, фермеру оставили лишь ямы на участке.Тогда Мудаев утверждал, что хочет нанять юриста и судиться с археологами. Правда, спустя время от идеи отказался."Мне объяснили, что дело проигрышное. Если бы я сам нашел все эти золотые украшения, мог бы претендовать на компенсацию. Я же принес в музей только горшок, у которого нет особой ценности", — говорит фермер.Единственное, чем его наградили, — бесплатным входом в музей. Правда, привилегией он не пользуется. Говорит, что немного обижен на археологов. Да и не до того: семью бы прокормить.Фамильные драгоценностиКак утверждают эксперты, до 1991-го население сдавало найденные ценности государству регулярно. В год в среднем 90 кладов поступали в Гохран. Сейчас — единицы.Тем не менее, по словам профессионального кладоискателя Владимира Порываева, монеты и другие уникальные вещи люди обнаруживают у себя на участках или в домах довольно часто."Ко мне регулярно обращаются с просьбой оценить, — говорит эксперт. — Но стараются не афишировать, потому что понимают: сдав найденное, останутся в минусе. Добиться компенсации сложно из-за бюрократии. Плюс оценивают не по рыночной стоимости".Порываев не только сам ищет клады, но и помогает в поисках. Оказывается, в России довольно много людей, которые грезят о зарытых в земле миллиардах.При этом специалисты напоминают: обнаружив клад, можно получить не только денежное вознаграждение, но и вполне реальный срок — до пяти лет лишения свободы. За уклонение от сдачи драгоценностей в крупном размере.
https://ria.ru/20210908/klad-1749044034.html
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общество, жилье, клад
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Россияне находят клады в самых необычных местах: николаевские червонцы — в канаве для дождевой воды, золото сарматов — в мусорной яме, серебряные ложки и облигации — под паркетом. По закону тем, кто сдал ценности государству, полагается половина их стоимости. Но получают вознаграждение далеко не все.
Вода открыла клад
Вечером пятого мая 2021-го жительница села Соловьевск Забайкальского края Ольга Леонтьева заметила: на ее огороде в яме для сбора дождевой воды что-то ярко блестит. Подошла ближе и поняла — там монеты.
"Видимо, вода размыла землю — и клад нам открылся, — рассказывает Леонтьева. — Несколько рублей мы с мужем сразу выкопали, очистили от грязи — на аверсе профиль Николая II. Тут же поняли, что деньги золотые, они намного тяжелее современных".
Весь следующий день супруги штудировали интернет — пытались понять, что делать с кладом. Сестра Ольги, раньше служившая в полиции, посоветовала сдать государству. Вечером набрали номер дежурной части.
Вместе с участковым Леонтьевы откопали остальное — всего 110 монет, спрятанных в полуистлевшую бумажную коробку. Самые ценные среди них, по мнению нумизматов, — николаевские рубли. Золотой червонец в хорошем состоянии на аукционе предлагают в среднем за 44 тысячи. Приблизительная общая стоимость находки — больше миллиона.
В коробке оказалось и несколько японских монет. Это навело Леонтьеву на мысль, что хозяин клада мог быть военным и участвовать в боях на Халхин-Голе.
"Может, кто-то хотел сохранить свое состояние перед арестом в годы репрессий", — предполагает Ольга. И добавляет, что клад точно зарыли не ее родственники: у нее в роду богатых не было.
Все монеты сдали в полицию под опись. Леонтьева признается, что посторонние, услышав ее историю, удивляются: "Неужели ни рубля себе не оставили?"
"А как мы можем: это же не наше, не мы положили", — говорит Ольга.
Через три месяца проверки в полиции сообщили, что деньги не связаны с криминалом, и вернули Леонтьевым.
Сейчас клад отправили на экспертизу. Если специалисты установят, что монеты имеют культурно-историческую ценность, их передадут в государственную собственность. В этом случае Леонтьевым по закону должны выплатить вознаграждение в размере 50 процентов стоимости клада. Если же уникальность не подтвердится, находку вернут.
Но Ольга планов на эти деньги не строит: "Они ниоткуда пришли, зачем их считать. Главное, мы поступили как положено — совесть чиста, спим спокойно".
Дырокол вместо золота
Житель Курска Александр Снегирев тоже когда-то нашел клад и решил сдать его государству. В итоге компенсации добивался почти пять лет, было несколько судов.
История началась в 2013-м, когда Александр Снегирев перестраивал дом. Под половыми досками обнаружил бутылку из-под кефира, а в ней — 260 монет времен Российской империи. Сам Александр считает, что золото могло принадлежать его бабушке: она была модисткой, хорошо зарабатывала.
"Стоимости монет мой доверитель не знал, они долго лежали у него в гараже, — говорит адвокат Снегирева Алексей Наумов. — Затем все же решил пойти на рынок к оценщикам, навести справки. Те позвонили в полицию. Александр добровольно передал все 260 червонцев сотрудникам. Ему сказали, что проверят, не в розыске ли монеты, после чего вернут их".
Но этого так и не случилось. Червонцы отправили на экспертизу, которая подтвердила исключительную историческую и культурную ценность дореволюционных денег. Однако адвокат указывает, что такие монеты чеканили массово и особой уникальности в них нет.
"Такие можно купить в ломбарде, ими спокойно обмениваются нумизматы", — отмечает юрист.
Снегирев не согласился, обратился в суд. Вторая экспертиза показала, что монеты не представляют исторической ценности. А раз так, их можно вернуть владельцу. Но это решение обжаловали представители ОВД, и царские червонцы снова признали архиважными.
К тому времени выяснилось, что клад и вовсе исчез. По правилам его передали в Гохран (специальное учреждение при Министерстве финансов, занимающееся формированием государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. — Прим. ред.). А там, развернув посылку, вместо монет обнаружили несколько гаечных ключей и дырокол.
Несмотря на то, что клад не нашли до сих, Александр все-таки добился компенсации. За два дня до наступления 2020-го ему перечислили 2,2 миллиона рублей.
"При этом нужно понимать, что это далеко не половина рыночной стоимости монет, — уточняет адвокат. — Их оценили, можно сказать, по весу металла".
Облигации под паркетом
Это далеко не единственный случай, когда сданный на хранение клад пропадает. В 2018-м рабочие красноярской компании "Исторический квартал" во время реставрации купеческого здания конца ХIХ — начала ХХ века нашли под половыми досками дореволюционные банкноты, облигации временного правительства, серебряную ложку и щипцы для сахара.
"Естественно, все это, как и положено по закону, мы передали под опись в отдел полиции, — вспоминает ведущий архитектор фирмы Вероника Гринькова. — И два года о кладе не вспоминали. В 2020-м решили поинтересоваться судьбой находки. Выяснилось, что она нигде не числится".
После долгих разбирательств найденное вернули — со словами, что исторической ценности оно не представляет.
Гринькова подчеркивает: при сдаче клада у них не было материальной заинтересованности, хотели просто поступить по закону.
"Но ведь так "потеряться" могли и предметы, имеющие серьезную историческую ценность, а соответственно, и цену", — отмечает архитектор.
Бесплатный вход
История астраханского фермера Рустама Мудаева стоит особняком. В 2019 году у себя на участке, раскапывая яму под мусор, он нашел старинный горшок.
"Сосуд я отнес в наш местный музей, там заинтересовались, попросили дать разрешение на раскопки", — вспоминает Рустам.
Несколько месяцев археологи работали на его земле. В итоге нашли курган с уникальными захоронениями сарматских вождей. Было в могильнике и золото — например, предмет в форме верблюжьей головы. Все ценности увезли в Астраханский музей-заповедник, фермеру оставили лишь ямы на участке.
Тогда Мудаев утверждал, что хочет нанять юриста и судиться с археологами. Правда, спустя время от идеи отказался.
"Мне объяснили, что дело проигрышное. Если бы я сам нашел все эти золотые украшения, мог бы претендовать на компенсацию. Я же принес в музей только горшок, у которого нет особой ценности", — говорит фермер.
Единственное, чем его наградили, — бесплатным входом в музей. Правда, привилегией он не пользуется. Говорит, что немного обижен на археологов. Да и не до того: семью бы прокормить.
Фамильные драгоценности
Как утверждают эксперты, до 1991-го население сдавало найденные ценности государству регулярно. В год в среднем 90 кладов поступали в Гохран. Сейчас — единицы.
Тем не менее, по словам профессионального кладоискателя Владимира Порываева, монеты и другие уникальные вещи люди обнаруживают у себя на участках или в домах довольно часто.
"Ко мне регулярно обращаются с просьбой оценить, — говорит эксперт. — Но стараются не афишировать, потому что понимают: сдав найденное, останутся в минусе. Добиться компенсации сложно из-за бюрократии. Плюс оценивают не по рыночной стоимости".
Порываев не только сам ищет клады, но и помогает в поисках. Оказывается, в России довольно много людей, которые грезят о зарытых в земле миллиардах.
"Обращаются люди, которые хотят найти семейные сокровища. Но есть и те, кто охотится за "золотом партии", кладом с парохода "Варягин" и так далее. Особенно много таких обращений весной и осенью", — уточняет Порываев.
При этом специалисты напоминают: обнаружив клад, можно получить не только денежное вознаграждение, но и вполне реальный срок — до пяти лет лишения свободы. За уклонение от сдачи драгоценностей в крупном размере.