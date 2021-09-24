Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/kiss-1751584326.html
Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт
Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт - РИА Новости, 24.09.2021
Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт
Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:34
2021-09-24T12:34
культура
kiss
новости культуры
нью-йорк (город)
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149347/79/1493477995_0:167:1913:1243_1920x0_80_0_0_4097092020f3a1bb4075e5e7205604c0.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках прощального турне "End Of The Road".Оно началось еще в январе 2019 года. Но в прошлом году гастроли пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Изначально рокеры хотели завершить "End Of The Road" 17 июля 2021 года масштабным шоу в Нью-Йорке. Но этого не произошло. В текущий состав KISS входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара) и Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), которые выступают в группе со времен ее основания в 1973 году, а также гитарист Томми Тейер (с 2002 года) и барабанщик Эрик Сингер (он периодически появляется в KISS с 1991 года). В издании Blabbermouth.net отмечают, что это не единственный раз, когда рокеры прощаются с поклонниками. Первый такой тур начался в 2000 году и продлился до 2002 года. Но после него участники KISS неожиданно объявили, что продолжат концертную деятельность. Более того, они даже выпустили два студийных альбома: "Sonic Boom" (2009) и "Monster" (2012).
https://ria.ru/20210323/kiss-1602367581.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149347/79/1493477995_236:0:1913:1258_1920x0_80_0_0_ac3eef8d5dbde5a473bd46dbc9e40349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
kiss, новости культуры, нью-йорк (город), музыка
12:34 24.09.2021
 
Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт

Менеджер KISS Док МакГи рассказал, что рокеры планируют дать последний концерт в 2022-м

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыканты группы Kiss Томми Тайер и Джин Симмонс выступают на концерте в СК "Олимпийский" в Москве
Музыканты группы Kiss Томми Тайер и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках прощального турне "End Of The Road".
Оно началось еще в январе 2019 года. Но в прошлом году гастроли пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Изначально рокеры хотели завершить "End Of The Road" 17 июля 2021 года масштабным шоу в Нью-Йорке. Но этого не произошло.
"Похоже, что последний концерт KISS состоится в конце следующего года. У нас пока нет точной даты, потому что сейчас сложно что-то прогнозировать", — прокомментировал МакГи.
В текущий состав KISS входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара) и Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), которые выступают в группе со времен ее основания в 1973 году, а также гитарист Томми Тейер (с 2002 года) и барабанщик Эрик Сингер (он периодически появляется в KISS с 1991 года).
В издании Blabbermouth.net отмечают, что это не единственный раз, когда рокеры прощаются с поклонниками. Первый такой тур начался в 2000 году и продлился до 2002 года.
Но после него участники KISS неожиданно объявили, что продолжат концертную деятельность. Более того, они даже выпустили два студийных альбома: "Sonic Boom" (2009) и "Monster" (2012).
Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 00:53Культура
Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
 
КультураKissНовости культурыНью-Йорк (город)Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния