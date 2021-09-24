Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт
Менеджер KISS Док МакГи рассказал, что рокеры планируют дать последний концерт в 2022-м
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыканты группы Kiss Томми Тайер и Джин Симмонс выступают на концерте в СК "Олимпийский" в Москве
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках прощального турне "End Of The Road".
Оно началось еще в январе 2019 года. Но в прошлом году гастроли пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Изначально рокеры хотели завершить "End Of The Road" 17 июля 2021 года масштабным шоу в Нью-Йорке. Но этого не произошло.
"Похоже, что последний концерт KISS состоится в конце следующего года. У нас пока нет точной даты, потому что сейчас сложно что-то прогнозировать", — прокомментировал МакГи.
В текущий состав KISS входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара) и Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), которые выступают в группе со времен ее основания в 1973 году, а также гитарист Томми Тейер (с 2002 года) и барабанщик Эрик Сингер (он периодически появляется в KISS с 1991 года).
В издании Blabbermouth.net отмечают, что это не единственный раз, когда рокеры прощаются с поклонниками. Первый такой тур начался в 2000 году и продлился до 2002 года.
Но после него участники KISS неожиданно объявили, что продолжат концертную деятельность. Более того, они даже выпустили два студийных альбома: "Sonic Boom" (2009) и "Monster" (2012).