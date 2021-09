https://ria.ru/20210924/kiss-1751584326.html

Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт

Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт - РИА Новости, 24.09.2021

Менеджер KISS рассказал, когда рокеры дадут последний концерт

Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:34

2021-09-24T12:34

2021-09-24T12:34

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Док МакГи, музыкальный менеджер американской рок-группы Kiss, рассказал на шоу Talking Metal, когда коллектив собирается дать последний концерт в рамках прощального турне "End Of The Road".Оно началось еще в январе 2019 года. Но в прошлом году гастроли пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Изначально рокеры хотели завершить "End Of The Road" 17 июля 2021 года масштабным шоу в Нью-Йорке. Но этого не произошло. В текущий состав KISS входят Пол Стэнли (вокал, ритм-гитара) и Джин Симмонс (вокал, бас-гитара), которые выступают в группе со времен ее основания в 1973 году, а также гитарист Томми Тейер (с 2002 года) и барабанщик Эрик Сингер (он периодически появляется в KISS с 1991 года). В издании Blabbermouth.net отмечают, что это не единственный раз, когда рокеры прощаются с поклонниками. Первый такой тур начался в 2000 году и продлился до 2002 года. Но после него участники KISS неожиданно объявили, что продолжат концертную деятельность. Более того, они даже выпустили два студийных альбома: "Sonic Boom" (2009) и "Monster" (2012).

