https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям - РИА Новости, 24.09.2021
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что "точно не причастен" к хищениям. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:45
2021-09-24T15:45
2021-09-24T15:50
происшествия
республика крым
симферополь
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что "точно не причастен" к хищениям.По версии следствия, он с подельниками похитил на строительстве объекта Федеральной целевой программы по развитию Крыма более 57 миллионов рублей.Кабанов в ходе заседания сообщил, что речь идет о строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020 году. Объект, по его словам, был построен за четыре месяца вместо плановых 12 месяцев "по всем ГОСТам и правилам"."Возможно, я пропустил где-то вопрос ценообразования, но к вопросам хищения я точно не причастен. Прошу возможности не отправлять меня в СИЗО", - заверил Кабанов.
https://ria.ru/20210924/arest-1751605068.html
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происшествия, республика крым, симферополь, евгений кабанов
15:45 24.09.2021 (обновлено: 15:50 24.09.2021)
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер Крыма Кабанов отрицает причастность к хищениям