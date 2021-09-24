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Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям - РИА Новости, 24.09.2021
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что "точно не причастен" к хищениям. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:45
2021-09-24T15:50
происшествия
республика крым
симферополь
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что "точно не причастен" к хищениям.По версии следствия, он с подельниками похитил на строительстве объекта Федеральной целевой программы по развитию Крыма более 57 миллионов рублей.Кабанов в ходе заседания сообщил, что речь идет о строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020 году. Объект, по его словам, был построен за четыре месяца вместо плановых 12 месяцев "по всем ГОСТам и правилам"."Возможно, я пропустил где-то вопрос ценообразования, но к вопросам хищения я точно не причастен. Прошу возможности не отправлять меня в СИЗО", - заверил Кабанов.
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происшествия, республика крым, симферополь, евгений кабанов
15:45 24.09.2021 (обновлено: 15:50 24.09.2021)
 
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям

Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер Крыма Кабанов отрицает причастность к хищениям

© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_VolkВице-премьер республики Крым Евгений Кабанов
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_Volk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что "точно не причастен" к хищениям.
По версии следствия, он с подельниками похитил на строительстве объекта Федеральной целевой программы по развитию Крыма более 57 миллионов рублей.
Кабанов в ходе заседания сообщил, что речь идет о строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020 году. Объект, по его словам, был построен за четыре месяца вместо плановых 12 месяцев "по всем ГОСТам и правилам".
"Возможно, я пропустил где-то вопрос ценообразования, но к вопросам хищения я точно не причастен. Прошу возможности не отправлять меня в СИЗО", - заверил Кабанов.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:38
Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольЕвгений Кабанов
 
 
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