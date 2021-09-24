https://ria.ru/20210924/kazni-1751722727.html

Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни

Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни - РИА Новости, 24.09.2021

Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни

Администрация США решительно осуждает планы радикального движения "Талибан"* возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T22:05

2021-09-24T22:05

2021-09-24T22:05

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Администрация США решительно осуждает планы радикального движения "Талибан"* возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев. Такого рода действия, о которых заявляет "Талибан"*, представляют собой явные грубые нарушения прав человека, и мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях", - сказал Прайс в ходе брифинга.Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на одного из видных представителей "Талибана"* муллу Нуруддина Тураби сообщило, что представители движения намерены придерживаться практики отсечения конечностей в Афганистане в качестве наказания за воровство.В предыдущее правление талибов в Афганистане (1996-2001 годы) Тураби был главой минюста и руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, которое де-факто выполняло функции религиозной полиции.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751132901.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс