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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/itogi-1751611014.html
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках - РИА Новости, 24.09.2021
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:56
2021-09-24T13:44
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную даже долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей, из них на 16 избирательных участках в 9 регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы, на 13 избирательных участках в шести регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она добавила, что в первом случае речь шла про Санкт-Петербург, Республику Калмыкия, Крым, Ставропольский край, Ивановскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую и Тверскую область, во втором случае - про Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тверскую области.
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политика, госдума рф, элла памфилова, россия
12:56 24.09.2021 (обновлено: 13:44 24.09.2021)
 
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках

Глава ЦИК Памфилова: итоги голосования в Госдуму полностью отменены на 16 участках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по общим результатам выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по общим результатам выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную даже долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей, из них на 16 избирательных участках в 9 регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы, на 13 избирательных участках в шести регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она добавила, что в первом случае речь шла про Санкт-Петербург, Республику Калмыкия, Крым, Ставропольский край, Ивановскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую и Тверскую область, во втором случае - про Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тверскую области.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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