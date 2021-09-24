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Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках

Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках - РИА Новости, 24.09.2021

Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках

Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:56

2021-09-24T12:56

2021-09-24T13:44

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную даже долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей, из них на 16 избирательных участках в 9 регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы, на 13 избирательных участках в шести регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она добавила, что в первом случае речь шла про Санкт-Петербург, Республику Калмыкия, Крым, Ставропольский край, Ивановскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую и Тверскую область, во втором случае - про Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тверскую области.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова, россия