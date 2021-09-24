https://ria.ru/20210924/itogi-1751611014.html
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках - РИА Новости, 24.09.2021
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:56
2021-09-24T12:56
2021-09-24T13:44
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600683_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_88131cf396819c5567f9610c8f1285d6.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную даже долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей, из них на 16 избирательных участках в 9 регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы, на 13 избирательных участках в шести регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она добавила, что в первом случае речь шла про Санкт-Петербург, Республику Калмыкия, Крым, Ставропольский край, Ивановскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую и Тверскую область, во втором случае - про Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тверскую области.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600683_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_06c36c060d45096aa345bd0e7d9d2546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, элла памфилова, россия
12:56 24.09.2021 (обновлено: 13:44 24.09.2021)
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
Глава ЦИК Памфилова: итоги голосования в Госдуму полностью отменены на 16 участках
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы
полностью отменены на 16 участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную даже долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей, из них на 16 избирательных участках в 9 регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы, на 13 избирательных участках в шести регионах отменены итоги голосования по выборам депутатов региональных парламентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она добавила, что в первом случае речь шла про Санкт-Петербург, Республику Калмыкия, Крым, Ставропольский край, Ивановскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую и Тверскую область, во втором случае - про Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тверскую области.