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Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи
Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи - РИА Новости, 24.09.2021
Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи
Бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, задержанного накануне на итальянском острове Сардиния, освободили из-под стражи, передает агентство... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:02
2021-09-24T17:45
в мире
италия
каталония
сардиния
карлес пучдемон
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МАДРИД, 24 сен — РИА Новости. Бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, задержанного накануне на итальянском острове Сардиния, освободили из-под стражи, передает агентство Efe.Такое решение принял апелляционный суд города Сассари, рассказал адвокат Агостинанджело Маррас. По его словам, Пучдемон не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока окончательно не разберутся с "его ситуацией".Как пишет газета ABC со ссылкой на главу офиса политика Хосепа Луиса Алая, он останется на Сардинии до воскресенья.Сам Пучдемон давал показания судье по видеосвязи, уточняет Efe.В четверг Пучдемона задержали в аэропорту сардинского города Альгеро. Арест произвели во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей Верховного суда Пабло Льяреной и обвиняющего политика в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года. Тогда политик покинул Испанию после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
https://ria.ru/20210924/ispaniya-1751591002.html
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в мире, италия, каталония, сардиния, карлес пучдемон
17:02 24.09.2021 (обновлено: 17:45 24.09.2021)
 
Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи

Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона освободили из-под стражи в Италии

© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 24 сен — РИА Новости. Бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, задержанного накануне на итальянском острове Сардиния, освободили из-под стражи, передает агентство Efe.
Такое решение принял апелляционный суд города Сассари, рассказал адвокат Агостинанджело Маррас. По его словам, Пучдемон не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока окончательно не разберутся с "его ситуацией".
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:47
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
Как пишет газета ABC со ссылкой на главу офиса политика Хосепа Луиса Алая, он останется на Сардинии до воскресенья.
Сам Пучдемон давал показания судье по видеосвязи, уточняет Efe.
В четверг Пучдемона задержали в аэропорту сардинского города Альгеро. Арест произвели во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей Верховного суда Пабло Льяреной и обвиняющего политика в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года. Тогда политик покинул Испанию после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
Сторонники независимости Каталонии проводят митинг у здания Европейского парламента в Страсбурге в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. 2 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 03:28
В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
 
В миреИталияКаталонияСардинияКарлес Пучдемон
 
 
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