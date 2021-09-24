Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210924/islandiya-1750991491.html
Ученые нашли в Атлантике затонувший континент. На него претендует Исландия
Ученые нашли в Атлантике затонувший континент. На него претендует Исландия - РИА Новости, 24.09.2021
Ученые нашли в Атлантике затонувший континент. На него претендует Исландия
Не исключено, что Исландия — фрагмент древнего континента, затонувшего в Северной Атлантике около десяти миллионов лет назад. Если эта гипотеза европейских... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:00
2021-09-24T08:00
наука
исландия
земля - риа наука
геология
вулкан
нефть
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40828/07/408280766_310:0:1738:803_1920x0_80_0_0_b5a4306e34455ff49942780a722c416d.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Не исключено, что Исландия — фрагмент древнего континента, затонувшего в Северной Атлантике около десяти миллионов лет назад. Если эта гипотеза европейских ученых подтвердится, последствия будут серьезные — политические и экономические. Ведь права на полезные ископаемые, включая углеводороды, принадлежат той стране, которая докажет: месторождения — часть ее континентального шельфа.Исландия — геологический феноменС точки зрения геотектоники Исландия расположена на стыке двух фрагментов подводного Срединно-Атлантического хребта — хребтов Рейкьянес на юге и Колбенсей — на севере. Часто даже в серьезных научных работах утверждают, что остров представляет собой надводную часть срединно-океанического хребта и на поверхности можно наблюдать в реальном времени образование новой океанической коры.Но это не совсем так. Земная кора под Исландией намного толще, чем должна быть под океаном, да и состав у нее другой по сравнению с классической океанической, представленной в основном базальтами. Существенную долю в ней занимают кислые магматические породы — как интрузивные, затвердевшие под землей, так и эффузивные, излившиеся на поверхность.Обычно магматические породы кислого состава — граниты и риолиты — образуются при плавлении богатого кремнием и алюминием сиалического слоя, характерного только для континентальной земной коры. На основании этого ученые предположили, что Исландия вместе с окружающим ее шельфом — фрагмент одного из континентов. Впервые такую идею высказал в начале XX века шведский ученый Герхард Якоб де Геер. Немецкий геофизик, основоположник теории дрейфа материков Альфред Вегенер рассматривал Исландию как реликт континентальной "пены", оставшейся при отделении Гренландии от Европы.Позднее, к середине XX века, стало очевидно, что остров входит в состав крупной вулканической провинции, простирающейся от Шотландии до Гренландии, сложенной платобазальтами — породами, которые изливаются только в спокойной тектонической обстановке выровненного рельефа. На континентах они образуют огромные по площади поля траппового магматизма — такие как Сибирские траппы, занимающие большую часть Восточно-Сибирской платформы, или Деканские траппы на полуострове Индостан. Только Исландия моложе: ей около 60 миллионов лет.По мере изучения дна северной части Атлантического океана всплывали новые интересные детали. Оказалось, Исландия располагается не только на стыке двух подводных срединно-океанических хребтов, но и двух континентальных "мостов", соединяющих Европу и Гренландию — Фарерско-Исландского порога на востоке и Гренландско-Исландского на западе. И по внутреннему строению очень похожа на эти континентальные участки, непонятно как появившиеся в океане.Северная АтлантидаВ недавно вышедшем сборнике Американского геологического общества "Новые идеи в науках о Земле" три ученых-геолога — профессор геофизики Даремского университета Джиллиан Фулджер, профессор тектоники Университета Западной Бретани Лоран Жоффруа и Лоран Жернигон из Геологической службы Норвегии — опубликовали статью, в которой высказали оригинальную версию образования Исландии.Считается, что когда в юрском периоде, примерно 200 миллионов лет назад, суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу Земли, начал распадаться, то сперва он разделился на два континента: Лавразию в Северном полушарии и Гондвану — в южном. Затем Лавразия, в свою очередь, раскололась на Северную Америку и Евразию, и между ними возник Атлантический океан, который с тех пор непрерывно расширяется. Осью расширения, или спрединга, служит протягивающийся вдоль всей центральной части Атлантического океана разлом в земной коре. С двух сторон от него за счет поступления расплавов из мантии формируется срединно-океанический хребет — он тянется непрерывно от южной оконечности Африки и Южной Америки через Северный полюс до арктических берегов Евразии.Фулджер и ее соавторы предложили другой вариант: после распада Пангеи океаны формировались не к западу и востоку от Исландии, а к северу и югу. Посредине же в течение почти 200 миллионов лет оставалась полоса суши шириной не менее 300 километров — она связывала Гренландию и Скандинавию. Ученые дали ей имя микроконтинент Исландия (Icelandia, в отличие от названия острова Iceland).Юго-восточнее от нее, к северо-западу от Великобритании и Ирландии находилась еще одна полоска суши с континентальной земной корой, соединявшаяся с древней Исландией. Вместе они формировали континент Великая Исландия (Greater Icelandia). Примерно десять миллионов лет назад ее восточная и западная части погрузились под воду, и осталась только центральная часть — нынешний остров Исландия. Если бы сейчас уровень моря опустился на 600 метров, то древний континентальный мост между Евразией и Северной Америкой вышел бы на поверхность, а Атлантический океан оказался бы разделенным надвое.По оценкам авторов, площадь древней Исландии составляла около 600 тысяч квадратных километров, а Великой Исландии — более одного миллиона квадратных километров. Для сравнения: площадь сегодняшней Исландии не превышает 103 тысяч. Фрагмент материка или остров в океане?В пользу своей идеи ученые приводят результаты геофизических и палеобиологических исследований. Так, толщина земной коры под современной Исландией составляет около 40 километров вместо примерно восьми, как следовало бы ожидать, если бы это была просто вулканическая "нашлепка" на океанической коре. А спорово-пыльцевой анализ показывает, что многие растения, сбрасывающие семена, в Гренландии и Скандинавии идентичны. По мнению исследователей, это подтверждает, что когда-то два региона соединяла широкая полоса суши.Но есть и серьезные аргументы против. Вот самый весомый: линейные магнитные аномалии, которые параллельны оси Срединно-Атлантического хребта, расположены симметрично по отношению к нему и указывают на периодическую смену полярности магнитного поля Земли. На магнитной съемке видно, что эти полосовые аномалии распространяются в том числе внутри границ гипотетического материка Исландии, а значит, образоваться они могли только в океанической коре. Точно такие же аномалии геофизики наблюдают, например, в пределах больших вулканических плато в Тихом океане.В ближайшее время Фулджер с коллегами планируют отобрать из пород Исландии и окружающих территорий цирконы — устойчивые минералы с примесью урана, по изотопным отношениям которого геологи определяют возраст. У континентальной коры он обычно составляет миллиарды лет, тогда как у молодой океанической в зоне срединно-океанического хребта не превышает нескольких сотен миллионов. Если цирконы окажутся древними, это будет мощный аргумент в пользу наличия под Исландией континентальной коры.Чтобы убедиться наверняка, нужно бурить, проводить магнитотеллурическую съемку и проникающее сквозь земную кору сейсмическое профилирование по линии Гренландия — Исландия — Фарерские острова. Все это недешево, но ученые уверены, что средства найдут — слишком велика цена вопроса.У Исландии пока нет разрабатываемых месторождений нефти и газа, хотя запасы имеются. С 2013 по 2018 год геологоразведку на углеводороды на исландском шельфе вели как местные, так и зарубежные компании — из Китая и Норвегии. Правда, без особых результатов. На двух из трех потенциально перспективных участках не нашли ничего, а на третьем геологические пласты залегают слишком глубоко.Конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепляет за странами, выходящими к морю, в качестве исключительной экономической зоны прибрежную полосу шириной до 200 морских миль со всеми природными ресурсами, включая недра. При этом статья 76 той же конвенции предоставляет государствам право расширить эту зону до края континентального шельфа, под которым понимают внешнюю границу подводной окраины материка. Так что если удастся доказать, что Исландия — часть большого затонувшего континента, то геологические поиски можно будет распространить на всю его территорию.
https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html
https://ria.ru/20210623/okean-1737953646.html
https://ria.ru/20210903/supervulkan-1748532725.html
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40828/07/408280766_489:0:1560:803_1920x0_80_0_0_eb0a68a7745e05989a0f765ec5d705f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исландия, земля - риа наука, геология, вулкан, нефть, природный газ
08:00 24.09.2021
 

Ученые нашли в Атлантике затонувший континент. На него претендует Исландия

© flickr.com/Diego_DelsoEllidaey, Исландия
Ellidaey, Исландия
© flickr.com/Diego_Delso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Не исключено, что Исландия — фрагмент древнего континента, затонувшего в Северной Атлантике около десяти миллионов лет назад. Если эта гипотеза европейских ученых подтвердится, последствия будут серьезные — политические и экономические. Ведь права на полезные ископаемые, включая углеводороды, принадлежат той стране, которая докажет: месторождения — часть ее континентального шельфа.

Исландия — геологический феномен

С точки зрения геотектоники Исландия расположена на стыке двух фрагментов подводного Срединно-Атлантического хребта — хребтов Рейкьянес на юге и Колбенсей — на севере. Часто даже в серьезных научных работах утверждают, что остров представляет собой надводную часть срединно-океанического хребта и на поверхности можно наблюдать в реальном времени образование новой океанической коры.
Но это не совсем так. Земная кора под Исландией намного толще, чем должна быть под океаном, да и состав у нее другой по сравнению с классической океанической, представленной в основном базальтами. Существенную долю в ней занимают кислые магматические породы — как интрузивные, затвердевшие под землей, так и эффузивные, излившиеся на поверхность.
Обычно магматические породы кислого состава — граниты и риолиты — образуются при плавлении богатого кремнием и алюминием сиалического слоя, характерного только для континентальной земной коры. На основании этого ученые предположили, что Исландия вместе с окружающим ее шельфом — фрагмент одного из континентов. Впервые такую идею высказал в начале XX века шведский ученый Герхард Якоб де Геер. Немецкий геофизик, основоположник теории дрейфа материков Альфред Вегенер рассматривал Исландию как реликт континентальной "пены", оставшейся при отделении Гренландии от Европы.
Устюртское плато на западе Центральной Азии — дно пересохшего озера Паратетис - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 08:00Наука
Катастрофа Паратетиса. Как погибло самое большое озеро в истории планеты
Позднее, к середине XX века, стало очевидно, что остров входит в состав крупной вулканической провинции, простирающейся от Шотландии до Гренландии, сложенной платобазальтами — породами, которые изливаются только в спокойной тектонической обстановке выровненного рельефа. На континентах они образуют огромные по площади поля траппового магматизма — такие как Сибирские траппы, занимающие большую часть Восточно-Сибирской платформы, или Деканские траппы на полуострове Индостан. Только Исландия моложе: ей около 60 миллионов лет.
По мере изучения дна северной части Атлантического океана всплывали новые интересные детали. Оказалось, Исландия располагается не только на стыке двух подводных срединно-океанических хребтов, но и двух континентальных "мостов", соединяющих Европу и Гренландию — Фарерско-Исландского порога на востоке и Гренландско-Исландского на западе. И по внутреннему строению очень похожа на эти континентальные участки, непонятно как появившиеся в океане.
© Gillian Foulger et al., 2021, Depositphotos/tom.grigerПредполагаемые границы континента Исландия (светло-бежевым) и Великая Исландия (светло- и темно-бежевым вместе), опустившегося под воду примерно десять миллионов лет назад, восстановленные по геофизическим данным
Предполагаемые границы континента Исландия (светло-бежевым) и Великая Исландия (светло- и темно-бежевым вместе), опустившегося под воду примерно десять миллионов лет назад, восстановленные по геофизическим данным
© Gillian Foulger et al., 2021, Depositphotos/tom.griger
Предполагаемые границы континента Исландия (светло-бежевым) и Великая Исландия (светло- и темно-бежевым вместе), опустившегося под воду примерно десять миллионов лет назад, восстановленные по геофизическим данным

Северная Атлантида

В недавно вышедшем сборнике Американского геологического общества "Новые идеи в науках о Земле" три ученых-геолога — профессор геофизики Даремского университета Джиллиан Фулджер, профессор тектоники Университета Западной Бретани Лоран Жоффруа и Лоран Жернигон из Геологической службы Норвегии — опубликовали статью, в которой высказали оригинальную версию образования Исландии.
Считается, что когда в юрском периоде, примерно 200 миллионов лет назад, суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу Земли, начал распадаться, то сперва он разделился на два континента: Лавразию в Северном полушарии и Гондвану — в южном. Затем Лавразия, в свою очередь, раскололась на Северную Америку и Евразию, и между ними возник Атлантический океан, который с тех пор непрерывно расширяется. Осью расширения, или спрединга, служит протягивающийся вдоль всей центральной части Атлантического океана разлом в земной коре. С двух сторон от него за счет поступления расплавов из мантии формируется срединно-океанический хребет — он тянется непрерывно от южной оконечности Африки и Южной Америки через Северный полюс до арктических берегов Евразии.
Фулджер и ее соавторы предложили другой вариант: после распада Пангеи океаны формировались не к западу и востоку от Исландии, а к северу и югу. Посредине же в течение почти 200 миллионов лет оставалась полоса суши шириной не менее 300 километров — она связывала Гренландию и Скандинавию. Ученые дали ей имя микроконтинент Исландия (Icelandia, в отличие от названия острова Iceland).
Юго-восточнее от нее, к северо-западу от Великобритании и Ирландии находилась еще одна полоска суши с континентальной земной корой, соединявшаяся с древней Исландией. Вместе они формировали континент Великая Исландия (Greater Icelandia). Примерно десять миллионов лет назад ее восточная и западная части погрузились под воду, и осталась только центральная часть — нынешний остров Исландия. Если бы сейчас уровень моря опустился на 600 метров, то древний континентальный мост между Евразией и Северной Америкой вышел бы на поверхность, а Атлантический океан оказался бы разделенным надвое.
По оценкам авторов, площадь древней Исландии составляла около 600 тысяч квадратных километров, а Великой Исландии — более одного миллиона квадратных километров. Для сравнения: площадь сегодняшней Исландии не превышает 103 тысяч.
Лодка в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00Наука
На карте мира появился новый океан. Завершение столетнего спора

Фрагмент материка или остров в океане?

В пользу своей идеи ученые приводят результаты геофизических и палеобиологических исследований. Так, толщина земной коры под современной Исландией составляет около 40 километров вместо примерно восьми, как следовало бы ожидать, если бы это была просто вулканическая "нашлепка" на океанической коре. А спорово-пыльцевой анализ показывает, что многие растения, сбрасывающие семена, в Гренландии и Скандинавии идентичны. По мнению исследователей, это подтверждает, что когда-то два региона соединяла широкая полоса суши.
Но есть и серьезные аргументы против. Вот самый весомый: линейные магнитные аномалии, которые параллельны оси Срединно-Атлантического хребта, расположены симметрично по отношению к нему и указывают на периодическую смену полярности магнитного поля Земли. На магнитной съемке видно, что эти полосовые аномалии распространяются в том числе внутри границ гипотетического материка Исландии, а значит, образоваться они могли только в океанической коре. Точно такие же аномалии геофизики наблюдают, например, в пределах больших вулканических плато в Тихом океане.
В ближайшее время Фулджер с коллегами планируют отобрать из пород Исландии и окружающих территорий цирконы — устойчивые минералы с примесью урана, по изотопным отношениям которого геологи определяют возраст. У континентальной коры он обычно составляет миллиарды лет, тогда как у молодой океанической в зоне срединно-океанического хребта не превышает нескольких сотен миллионов. Если цирконы окажутся древними, это будет мощный аргумент в пользу наличия под Исландией континентальной коры.
© Depositphotos / tomasz_parysДолина Тингвеллир в Исландии — часть проходящего по поверхности разлома Срединно-Атлантического хребта
Долина Тингвеллир в Исландии - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Depositphotos / tomasz_parys
Долина Тингвеллир в Исландии — часть проходящего по поверхности разлома Срединно-Атлантического хребта
Чтобы убедиться наверняка, нужно бурить, проводить магнитотеллурическую съемку и проникающее сквозь земную кору сейсмическое профилирование по линии Гренландия — Исландия — Фарерские острова. Все это недешево, но ученые уверены, что средства найдут — слишком велика цена вопроса.
У Исландии пока нет разрабатываемых месторождений нефти и газа, хотя запасы имеются. С 2013 по 2018 год геологоразведку на углеводороды на исландском шельфе вели как местные, так и зарубежные компании — из Китая и Норвегии. Правда, без особых результатов. На двух из трех потенциально перспективных участках не нашли ничего, а на третьем геологические пласты залегают слишком глубоко.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепляет за странами, выходящими к морю, в качестве исключительной экономической зоны прибрежную полосу шириной до 200 морских миль со всеми природными ресурсами, включая недра. При этом статья 76 той же конвенции предоставляет государствам право расширить эту зону до края континентального шельфа, под которым понимают внешнюю границу подводной окраины материка. Так что если удастся доказать, что Исландия — часть большого затонувшего континента, то геологические поиски можно будет распространить на всю его территорию.
Кратер вулкана Тоба на острове Суматра - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 12:54Наука
Ученые предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана
 
НаукаИсландияЗемля - РИА НаукагеологияВулканНефтьПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния