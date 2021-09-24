https://ria.ru/20210924/gripp-1751660408.html

Попова заявила о росте заболеваемости гриппом в ряде регионов

Попова заявила о росте заболеваемости гриппом в ряде регионов - РИА Новости, 24.09.2021

Попова заявила о росте заболеваемости гриппом в ряде регионов

В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:20

2021-09-24T16:20

2021-09-24T16:28

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В 61 регионе России отмечается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня по итогам предыдущей недели мы видим превышение порогов по острым респираторным вирусным инфекциям и случаям уже гриппа в 61 субъекте. Информация у нас снимается по понедельникам, вот еще несколько дней, и мы будем видеть дальнейшую динамику. оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет никаких", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210920/gripp-1750898405.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество, здоровье - общество