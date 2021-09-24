https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751592865.html
Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования
Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021
Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования
Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:53
2021-09-24T11:53
2021-09-24T12:13
выборы в государственную думу
политика
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в ходе заседания в ЦИК РФ."Следов взлома за все три дня не обнаружено. Есть ли следы вброса? И на этот вопрос техническая группа, состоящая из скептиков и критиков электронного голосования, ответила мне отрицательно. Они не видят следов вброса или перемещения голосов в московском ДЭГе... Подтверждается правильность расшифровки голосов, что накоплено за три дня", - сообщил Венедиктов.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, москва
11:53 24.09.2021 (обновлено: 12:13 24.09.2021)
Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования
Венедиктов: специалисты не нашли следов вбросов и взлома системы электронного голосования
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве
не найдено, голоса были расшифрованы правильно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов
в ходе заседания в ЦИК РФ
.
"Следов взлома за все три дня не обнаружено. Есть ли следы вброса? И на этот вопрос техническая группа, состоящая из скептиков и критиков электронного голосования, ответила мне отрицательно. Они не видят следов вброса или перемещения голосов в московском ДЭГе... Подтверждается правильность расшифровки голосов, что накоплено за три дня", - сообщил Венедиктов.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Голосование на выборах в Госдуму
проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.