https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751592865.html

Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования

Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021

Специалисты не нашли следов взлома системы электронного голосования

Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:53

2021-09-24T11:53

2021-09-24T12:13

выборы в государственную думу

политика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857095_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_27ad38c4a837d738448c00b11ba4e7db.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в ходе заседания в ЦИК РФ."Следов взлома за все три дня не обнаружено. Есть ли следы вброса? И на этот вопрос техническая группа, состоящая из скептиков и критиков электронного голосования, ответила мне отрицательно. Они не видят следов вброса или перемещения голосов в московском ДЭГе... Подтверждается правильность расшифровки голосов, что накоплено за три дня", - сообщил Венедиктов.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210923/golosovanie-1751441954.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва