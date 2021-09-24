https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751590343.html
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве - РИА Новости, 24.09.2021
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:45
2021-09-24T11:45
2021-09-24T12:00
выборы в государственную думу
политика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861110_0:202:3127:1961_1920x0_80_0_0_b38c4ea86b4d45abb8079f8f44edc91f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК."В Москве дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве и порядкам проведения дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденного Центральной избирательной комиссией", - сказал Ермолов.Он отметил, что все этапы проведения ДЭГ были совершенно четко выполнены - подача заявления для включения в список дистанционного электронного голосования, формирование списка, непосредственно само голосование, расшифровка результатов, подведение итогов и ввод в базу данных ГАС "Выборы" прошли в штатном установленном режиме.
https://ria.ru/20210923/vybory-1751519499.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861110_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a314daaca71118b8a661afcf3d21ac4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва
11:45 24.09.2021 (обновлено: 12:00 24.09.2021)
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
МГИК: электронное голосование в Москве провели в полном соответствии с законом