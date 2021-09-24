https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751590343.html

В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве

В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве - РИА Новости, 24.09.2021

В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:45

2021-09-24T11:45

2021-09-24T12:00

выборы в государственную думу

политика

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК."В Москве дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве и порядкам проведения дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденного Центральной избирательной комиссией", - сказал Ермолов.Он отметил, что все этапы проведения ДЭГ были совершенно четко выполнены - подача заявления для включения в список дистанционного электронного голосования, формирование списка, непосредственно само голосование, расшифровка результатов, подведение итогов и ввод в базу данных ГАС "Выборы" прошли в штатном установленном режиме.

https://ria.ru/20210923/vybory-1751519499.html

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политика, москва