Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751590343.html
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве - РИА Новости, 24.09.2021
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:45
2021-09-24T12:00
выборы в государственную думу
политика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861110_0:202:3127:1961_1920x0_80_0_0_b38c4ea86b4d45abb8079f8f44edc91f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК."В Москве дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве и порядкам проведения дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденного Центральной избирательной комиссией", - сказал Ермолов.Он отметил, что все этапы проведения ДЭГ были совершенно четко выполнены - подача заявления для включения в список дистанционного электронного голосования, формирование списка, непосредственно само голосование, расшифровка результатов, подведение итогов и ввод в базу данных ГАС "Выборы" прошли в штатном установленном режиме.
https://ria.ru/20210923/vybory-1751519499.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861110_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a314daaca71118b8a661afcf3d21ac4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва
11:45 24.09.2021 (обновлено: 12:00 24.09.2021)
 
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве

МГИК: электронное голосование в Москве провели в полном соответствии с законом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве проводилось в полном соответствии с законом, все этапы были чётко выполнены, прошли в штатном режиме, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК.
"В Москве дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве и порядкам проведения дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденного Центральной избирательной комиссией", - сказал Ермолов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 19:10Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге
Он отметил, что все этапы проведения ДЭГ были совершенно четко выполнены - подача заявления для включения в список дистанционного электронного голосования, формирование списка, непосредственно само голосование, расшифровка результатов, подведение итогов и ввод в базу данных ГАС "Выборы" прошли в штатном установленном режиме.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния