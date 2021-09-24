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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило. Об этом... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:24
2021-09-24T11:52
выборы в государственную думу
политика
цик рф
россия
николай булаев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев."Корректные данные поступили как от использующих федеральную платформу ДЭГ, так и от использующих московскую платформу ДЭГ", – подчеркнул Булаев.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.Дистанционное электронное голосование было доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе. Столица использовала свою платформу, регионы — федеральную, разработанную Минцифры, Ростелекомом и ЦИК.Общественный штаб наблюдателей в Москве после критики ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков провести аудит результатов, который, как заявил его глава Алексей Венедиктов, следует воспринимать как "сверку результатов", а не юридическую процедуру. Данные о пользовательских транзакциях позже опубликовали на сайте мэра города. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что о пересчете голосов речи не идет, поскольку в таком случае в судебном порядке отменяются результаты выборов, чего не произошло. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены.
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политика, цик рф, россия, николай булаев
11:24 24.09.2021 (обновлено: 11:52 24.09.2021)
 
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Замглавы ЦИК Булаев: субъекты корректно отобразили результаты онлайн-голосования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"Корректные данные поступили как от использующих федеральную платформу ДЭГ, так и от использующих московскую платформу ДЭГ", – подчеркнул Булаев.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 20:19Выборы в Государственную думу
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
Дистанционное электронное голосование было доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе. Столица использовала свою платформу, регионы — федеральную, разработанную Минцифры, Ростелекомом и ЦИК.
Общественный штаб наблюдателей в Москве после критики ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков провести аудит результатов, который, как заявил его глава Алексей Венедиктов, следует воспринимать как "сверку результатов", а не юридическую процедуру. Данные о пользовательских транзакциях позже опубликовали на сайте мэра города.
Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что о пересчете голосов речи не идет, поскольку в таком случае в судебном порядке отменяются результаты выборов, чего не произошло. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЦИК РФРоссияНиколай Булаев
 
 
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