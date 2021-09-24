https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html

ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму

ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило. Об этом... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:24

2021-09-24T11:24

2021-09-24T11:52

выборы в государственную думу

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николай булаев

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) верно отражены в протоколах избирательных комиссий во всех регионах, где оно происходило. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев."Корректные данные поступили как от использующих федеральную платформу ДЭГ, так и от использующих московскую платформу ДЭГ", – подчеркнул Булаев.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.Дистанционное электронное голосование было доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе. Столица использовала свою платформу, регионы — федеральную, разработанную Минцифры, Ростелекомом и ЦИК.Общественный штаб наблюдателей в Москве после критики ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков провести аудит результатов, который, как заявил его глава Алексей Венедиктов, следует воспринимать как "сверку результатов", а не юридическую процедуру. Данные о пользовательских транзакциях позже опубликовали на сайте мэра города. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что о пересчете голосов речи не идет, поскольку в таком случае в судебном порядке отменяются результаты выборов, чего не произошло. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751374153.html

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политика, цик рф, россия, николай булаев