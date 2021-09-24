https://ria.ru/20210924/golikova-1751617323.html
Голикова рассказала о пособиях для беременных
Голикова рассказала о пособиях для беременных - РИА Новости, 24.09.2021
Голикова рассказала о пособиях для беременных
На ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, предусмотрены ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, заявила... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:16
2021-09-24T13:16
2021-09-24T13:23
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, предусмотрены ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, предусмотрены бюджетные ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, и выплаты ежегодно будут осуществляться более чем 412 тысячам наших граждан", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html
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общество, татьяна голикова, россия
13:16 24.09.2021 (обновлено: 13:23 24.09.2021)
Голикова рассказала о пособиях для беременных
На выплаты для вставших на учет на ранних сроках беременности направят 73 миллиарда рублей