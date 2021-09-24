https://ria.ru/20210924/golikova-1751617323.html

Голикова рассказала о пособиях для беременных

Голикова рассказала о пособиях для беременных - РИА Новости, 24.09.2021

Голикова рассказала о пособиях для беременных

На ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, предусмотрены ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, заявила... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:16

2021-09-24T13:16

2021-09-24T13:23

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, предусмотрены ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, предусмотрены бюджетные ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей, и выплаты ежегодно будут осуществляться более чем 412 тысячам наших граждан", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, россия