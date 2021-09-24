В Совфеде считают, что антироссийский крен может ударить по самой Германии
Сенатор Андрей Климов: антироссийский крен может ударить по самой Германии
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Накануне парламентских выборов в Германии сами немецкие политики не понимают, каким может быть расклад политических сил в Бундестаге, однако возможный антироссийский крен ударит по самим гражданам ФРГ, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
"Я разговаривал с очень влиятельными немцами в течение последних трех месяцев. Они сами не знают, каким будет расклад сил", - сказал Климов. Более того, они очень боятся, что может возникнуть такая политическая конфигурация в Бундестаге, что будет очень трудно вести сбалансированную политику на российском направлении, отметил сенатор. Они понимают, что скатиться в то, во что скатился конгресс США - это "будет вред для самой Германии", подчеркнул собеседник агентства.
Климов отметил, что те политические силы, которые долго были у руля, сейчас теснят другие партии. Их можно разделить на две категории. Есть силы, которые относятся к РФ позитивно или нейтрально, например, "Альтернатива для Германии". Но несмотря на популярность у избирателей, по словам сенатора, это некие "политические изгои", и с ними не захотят строить коалицию в парламенте.
Вторая категория - это силы, которые получают серьезный процент голосов избирателей, но они априори антироссийские, добавил он. "Трудно сказать, куда качнется маятник", - сказал политик.
При этом он подчеркнул, что если новое руководство Германии захочет усилить антироссийский крен, "это будет для нас некритично". Климов пояснил, что Россия за последние 15 лет серьезно сбалансировала свои внешнеэкономические и политические связи, укрепила позиции БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Кроме того, "и в Европе у нас есть двусторонние и многосторонние отношения, которые позволяют компенсировать такого рода отклонения".
"В проигрыше будут антироссийские силы", - уверен он. Германия и так сейчас много теряет на том, что участвует в противоправном давлении на Россию, а в этом случае будет терять еще больше, заявил сенатор.
Климов подчеркнул, что РФ не вмешивается во внутренние дела ФРГ, но при этом отметил, что "усиление антироссийского крена больнее всего ударит по гражданам Германии".
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