https://ria.ru/20210924/gaz-1751619825.html
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии - РИА Новости, 24.09.2021
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии
Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:27
2021-09-24T13:27
2021-09-24T13:27
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон."Мы наблюдаем рост цен на газ по <...> разным причинам и внимательно следим за ним... Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной", - сказала Барон, отвечая на вопрос прессы о возможном давлении со стороны России на газовый рынок в ФРГ."В Германии в настоящее время нет дефицита в поставках", - добавила она.
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экономика, в мире, германия, минэкономики фрг, россия
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии
Минэкономики Германии: Россия полностью исполняет обязанности по поставкам газа