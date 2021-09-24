Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/gaz-1751619825.html
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии - РИА Новости, 24.09.2021
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии
Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:27
2021-09-24T13:27
экономика
в мире
германия
минэкономики фрг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03214476b56c4938a1ac9b30167f21e9.jpg
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон."Мы наблюдаем рост цен на газ по &lt;...&gt; разным причинам и внимательно следим за ним... Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной", - сказала Барон, отвечая на вопрос прессы о возможном давлении со стороны России на газовый рынок в ФРГ."В Германии в настоящее время нет дефицита в поставках", - добавила она.
https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a00a2bb4fb2d6380805275a8a58e197e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, германия, минэкономики фрг, россия
13:27 24.09.2021
 
Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии

Минэкономики Германии: Россия полностью исполняет обязанности по поставкам газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Мы наблюдаем рост цен на газ по <...> разным причинам и внимательно следим за ним... Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной", - сказала Барон, отвечая на вопрос прессы о возможном давлении со стороны России на газовый рынок в ФРГ.
"В Германии в настоящее время нет дефицита в поставках", - добавила она.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:00
"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
 
ЭкономикаВ миреГерманияМинэкономики ФРГРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния