https://ria.ru/20210924/gaz-1751619825.html

Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии

Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии - РИА Новости, 24.09.2021

Россия исполняет обязанности по поставкам газа, заявили в Германии

Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:27

2021-09-24T13:27

2021-09-24T13:27

экономика

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германия

минэкономики фрг

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон."Мы наблюдаем рост цен на газ по <...> разным причинам и внимательно следим за ним... Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной", - сказала Барон, отвечая на вопрос прессы о возможном давлении со стороны России на газовый рынок в ФРГ."В Германии в настоящее время нет дефицита в поставках", - добавила она.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

германия

россия

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экономика, в мире, германия, минэкономики фрг, россия