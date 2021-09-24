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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме
В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме - РИА Новости, 24.09.2021
В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме
Во фракцию "Единой России" в новом созыве Госдумы войдут экс-министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:28
2021-09-24T20:02
политика
единая россия
выборы в государственную думу
алтайский край
московская область (подмосковье)
ульяновская область
максим топилин
владимир шаманов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Во фракцию "Единой России" в новом созыве Госдумы войдут экс-министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и нынешний глава думского комитета по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом РИА Новости рассказал источник в партии.Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье.Помимо этого, Мария Бутина сообщила РИА Новости, что войдет в новый состав Госдумы — в ее пользу от мандата отказался кировский губернатор.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Станут ли они депутатами, пока неизвестно.Ранее от мандатов отказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель Тамбовской области Александр Никитин и еще несколько лидеров региональных списков.
https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html
алтайский край
московская область (подмосковье)
ульяновская область
россия
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политика, единая россия, алтайский край, московская область (подмосковье), ульяновская область, максим топилин, владимир шаманов, госдума рф, выборы в государственную думу, денис майданов, владислав третьяк, россия
14:28 24.09.2021 (обновлено: 20:02 24.09.2021)
 
В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме

Источник: Топилин, Майданов, Третьяк, Шаманов войдут в новую фракцию ЕР в Госдуме

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Во фракцию "Единой России" в новом созыве Госдумы войдут экс-министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и нынешний глава думского комитета по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом РИА Новости рассказал источник в партии.
Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье.
Помимо этого, Мария Бутина сообщила РИА Новости, что войдет в новый состав Госдумы — в ее пользу от мандата отказался кировский губернатор.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Станут ли они депутатами, пока неизвестно.
Ранее от мандатов отказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель Тамбовской области Александр Никитин и еще несколько лидеров региональных списков.
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:34Выборы в Государственную думу
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияАлтайский крайМосковская область (Подмосковье)Ульяновская областьМаксим ТопилинВладимир ШамановГосдума РФВыборы в Государственную думуДенис МайдановВладислав ТретьякРоссия
 
 
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