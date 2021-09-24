https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме

В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме - РИА Новости, 24.09.2021

В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме

Во фракцию "Единой России" в новом созыве Госдумы войдут экс-министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:28

2021-09-24T14:28

2021-09-24T20:02

политика

единая россия

выборы в государственную думу

алтайский край

московская область (подмосковье)

ульяновская область

максим топилин

владимир шаманов

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Во фракцию "Единой России" в новом созыве Госдумы войдут экс-министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и нынешний глава думского комитета по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом РИА Новости рассказал источник в партии.Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье.Помимо этого, Мария Бутина сообщила РИА Новости, что войдет в новый состав Госдумы — в ее пользу от мандата отказался кировский губернатор.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Станут ли они депутатами, пока неизвестно.Ранее от мандатов отказались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель Тамбовской области Александр Никитин и еще несколько лидеров региональных списков.

https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html

алтайский край

московская область (подмосковье)

ульяновская область

россия

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