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Риск-менеджеры ВТБ стали финалистами премии European Risk Management Awards

Риск-менеджеры ВТБ стали финалистами премии European Risk Management Awards - РИА Новости, 24.09.2021

Риск-менеджеры ВТБ стали финалистами премии European Risk Management Awards

Член правления ВТБ Максим Кондратенко и руководитель департамента интегрированного управления рисками банка Дмитрий Жабин стали финалистами премии European Risk РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:11

2021-09-24T19:11

2021-09-24T19:11

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Член правления ВТБ Максим Кондратенко и руководитель департамента интегрированного управления рисками банка Дмитрий Жабин стали финалистами премии European Risk Management Awards в номинациях "Риск-менеджер года" и "Инициатива года в системных рисках", соответственно, войдя в тройку лидеров в каждой из номинаций, сообщает банк.В номинации "Риск-менеджер года" награждаются риск-менеджеры высшего звена, способные сочетать в своей работе инновации и передовые практики управления рисками, а также предвидеть риски и предотвращать их последствия. Номинация "Инициатива года в системных рисках" направлена на поощрение инноваций, внедренных менеджерами по рискам и страхованию в целях повышения качества управления системными рисками.Как отметил Кондратенко, в качестве ключевых достижений банка в области риск-менеджемнта отмечены разработка и внедрение кредитных конвейеров для корпоративных и розничных клиентов, созданная совместно с финансовыми экспертами банка программа динамического моделирования баланса, досрочный переход банка на новый подход к оценке операционных рисков (SMA) в рамках Базель III.Премия European Risk Management Awards учреждена в 2016 году с целью продемонстрировать передовой опыт управления рисками и повысить авторитет риск-менеджмента в корпорациях. В состав жюри входят топ-менеджеры крупнейших европейских компаний и представители научно-образовательных организаций.

https://realty.ria.ru/20210316/peregudov-1601517371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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