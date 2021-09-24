Риск-менеджеры ВТБ стали финалистами премии European Risk Management Awards
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Член правления ВТБ Максим Кондратенко и руководитель департамента интегрированного управления рисками банка Дмитрий Жабин стали финалистами премии European Risk Management Awards в номинациях "Риск-менеджер года" и "Инициатива года в системных рисках", соответственно, войдя в тройку лидеров в каждой из номинаций, сообщает банк.
В номинации "Риск-менеджер года" награждаются риск-менеджеры высшего звена, способные сочетать в своей работе инновации и передовые практики управления рисками, а также предвидеть риски и предотвращать их последствия. Номинация "Инициатива года в системных рисках" направлена на поощрение инноваций, внедренных менеджерами по рискам и страхованию в целях повышения качества управления системными рисками.
Как отметил Кондратенко, в качестве ключевых достижений банка в области риск-менеджемнта отмечены разработка и внедрение кредитных конвейеров для корпоративных и розничных клиентов, созданная совместно с финансовыми экспертами банка программа динамического моделирования баланса, досрочный переход банка на новый подход к оценке операционных рисков (SMA) в рамках Базель III.
"Все эти инициативы позволили нам достичь трех основных целей – мы эффективно управляем информационными и финансовыми потоками, повышаем качество обслуживания клиентов и обеспечиваем защиту капитала", - приводится в сообщении его комментарий.
Премия European Risk Management Awards учреждена в 2016 году с целью продемонстрировать передовой опыт управления рисками и повысить авторитет риск-менеджмента в корпорациях. В состав жюри входят топ-менеджеры крупнейших европейских компаний и представители научно-образовательных организаций.