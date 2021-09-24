Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии
Начались съемки комедии "Любовницы: ответный удар" с Прилучным, Курцыным и Золотовицким
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
На главные роли утверждены Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий. Их герои знакомятся на курсе терапии, созданного для мужчин, травмированных женщинами. Трио оказалось жертвами непростых отношений и теперь решает мстить своим обидчицам, которые причинили им душевные страдания. Только вот их "великая миссия" почти сразу оказывается проваленной.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"
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Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Актер Роман Курцын
Актер Роман Курцын
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Актер Роман Курцын
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
1 из 2
Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 2
Актер Роман Курцын
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
"История фильма "Любовницы: ответный удар" — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя, в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе", — приводят слова Прилучного в пресс-службе.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIНа съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
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На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
2 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
3 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIНа съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
4 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
1 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
3 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
4 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Режиссером выбрали Елену Хазанову ("Один вдох"), которая сняла предыдущий фильм из этой серии под названием "Любовницы" (2019 год). Тогда ленту тепло приняла публика, а в прокате она собрала более 300 миллионов рублей.
"После успеха фильма "Любовницы" мне захотелось продолжить разговор о взаимоотношениях мужчин и женщин. На этот раз я решила поменять ракурс и рассказать историю с точки зрения мужчин. Но не только", — цитируют Елену Хазанову.
Съемки планируют закончить в конце этого года. Дату выхода ленты пока не объявили.
Вместе с Прилучным, Курцыным и Золотовицким в фильме "Любовницы: ответный удар" также задействованы Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие.