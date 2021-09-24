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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html
Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии
Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии - РИА Новости, 24.09.2021
Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии
В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:06
2021-09-24T18:06
культура
москва
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максим виторган
новости культуры
кино и сериалы
павел прилучный
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. На главные роли утверждены Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий. Их герои знакомятся на курсе терапии, созданного для мужчин, травмированных женщинами. Трио оказалось жертвами непростых отношений и теперь решает мстить своим обидчицам, которые причинили им душевные страдания. Только вот их "великая миссия" почти сразу оказывается проваленной. Режиссером выбрали Елену Хазанову ("Один вдох"), которая сняла предыдущий фильм из этой серии под названием "Любовницы" (2019 год). Тогда ленту тепло приняла публика, а в прокате она собрала более 300 миллионов рублей. Съемки планируют закончить в конце этого года. Дату выхода ленты пока не объявили.Вместе с Прилучным, Курцыным и Золотовицким в фильме "Любовницы: ответный удар" также задействованы Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие.
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москва, фонд кино, максим виторган, новости культуры, кино и сериалы, павел прилучный, любовь толкалина
18:06 24.09.2021
 
Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии

Начались съемки комедии "Любовницы: ответный удар" с Прилучным, Курцыным и Золотовицким

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
Кадр из фильма Любовницы: ответный удар
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
На главные роли утверждены Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий. Их герои знакомятся на курсе терапии, созданного для мужчин, травмированных женщинами. Трио оказалось жертвами непростых отношений и теперь решает мстить своим обидчицам, которые причинили им душевные страдания. Только вот их "великая миссия" почти сразу оказывается проваленной.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI

Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"

Кадр из фильма Любовницы: ответный удар
1 из 2

Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI

Актер Роман Курцын

Кадр из фильма Любовницы: ответный удар
2 из 2

Актер Роман Курцын

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
1 из 2

Актер Алексей Золотовиций на съемках фильма "Любовницы: ответный удар"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 2

Актер Роман Курцын

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
"История фильма "Любовницы: ответный удар" — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя, в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе", — приводят слова Прилучного в пресс-службе.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIНа съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
На съемочной площадке фильма Любовницы: ответный удар
1 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
Кадр из фильма Любовницы: ответный удар
2 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
Кадр из фильма Любовницы: ответный удар
3 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIНа съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
На съемочной площадке фильма Любовницы: ответный удар
4 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
1 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
3 из 4
Кадр из фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
4 из 4
На съемочной площадке фильма "Любовницы: ответный удар"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Режиссером выбрали Елену Хазанову ("Один вдох"), которая сняла предыдущий фильм из этой серии под названием "Любовницы" (2019 год). Тогда ленту тепло приняла публика, а в прокате она собрала более 300 миллионов рублей.

"После успеха фильма "Любовницы" мне захотелось продолжить разговор о взаимоотношениях мужчин и женщин. На этот раз я решила поменять ракурс и рассказать историю с точки зрения мужчин. Но не только", — цитируют Елену Хазанову.

Съемки планируют закончить в конце этого года. Дату выхода ленты пока не объявили.
Вместе с Прилучным, Курцыным и Золотовицким в фильме "Любовницы: ответный удар" также задействованы Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие.
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