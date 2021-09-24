https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html

Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии

Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии - РИА Новости, 24.09.2021

Прилучный сыграет мужчину, травмированного женщинами, в новой комедии

В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:06

2021-09-24T18:06

2021-09-24T18:06

культура

москва

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максим виторган

новости культуры

кино и сериалы

павел прилучный

любовь толкалина

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки комедийного фильма "Любовницы: ответный удар", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI. На главные роли утверждены Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий. Их герои знакомятся на курсе терапии, созданного для мужчин, травмированных женщинами. Трио оказалось жертвами непростых отношений и теперь решает мстить своим обидчицам, которые причинили им душевные страдания. Только вот их "великая миссия" почти сразу оказывается проваленной. Режиссером выбрали Елену Хазанову ("Один вдох"), которая сняла предыдущий фильм из этой серии под названием "Любовницы" (2019 год). Тогда ленту тепло приняла публика, а в прокате она собрала более 300 миллионов рублей. Съемки планируют закончить в конце этого года. Дату выхода ленты пока не объявили.Вместе с Прилучным, Курцыным и Золотовицким в фильме "Любовницы: ответный удар" также задействованы Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие.

https://ria.ru/20210729/dapkunayte-1743319911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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