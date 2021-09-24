https://ria.ru/20210924/falsifikatsii-1751609170.html
ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования
ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования
ЦИК РФ получил и проверит 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования, заявила глава комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:50
2021-09-24T12:50
2021-09-24T13:01
политика
выборы в государственную думу
россия
выборы в государственную думу
севастополь
ростовская область
москва
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ получил и проверит 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования, заявила глава комиссии Элла Памфилова."По вопросам возможной фальсификации итогов голосования поступило 200 обращений... Мы обязательно все проверим, обязательно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
россия
севастополь
ростовская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы в государственную думу, россия, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф, цик рф, элла памфилова
12:50 24.09.2021 (обновлено: 13:01 24.09.2021)
ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования
Памфилова: ЦИК получил 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования