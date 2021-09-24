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ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования

ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК получил 200 обращений по фальсификациям итогов голосования

ЦИК РФ получил и проверит 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования, заявила глава комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:50

2021-09-24T12:50

2021-09-24T13:01

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК РФ получил и проверит 200 обращений по возможным фальсификациям итогов голосования, заявила глава комиссии Элла Памфилова."По вопросам возможной фальсификации итогов голосования поступило 200 обращений... Мы обязательно все проверим, обязательно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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ростовская область

москва

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