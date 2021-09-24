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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/er-1751621147.html
ЕР довольна результатами выборов в Госдуму
ЕР довольна результатами выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЕР довольна результатами выборов в Госдуму
"Единая Россия" довольна своим результатом на выборах в Госдуму, она значительно обновила свой депутатский корпус, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:33
2021-09-24T13:44
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Единая Россия" довольна своим результатом на выборах в Госдуму, она значительно обновила свой депутатский корпус, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко."Единая Россия" довольна своим результатом на выборах. Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус", - сказал Ревенко на заседании ЦИК.
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политика, единая россия, госдума рф, россия
13:33 24.09.2021 (обновлено: 13:44 24.09.2021)
 
ЕР довольна результатами выборов в Госдуму

Замсекретаря генсовета ЕР Ревенко: партия довольна результатами выборов в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Единая Россия" довольна своим результатом на выборах в Госдуму, она значительно обновила свой депутатский корпус, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
"Единая Россия" довольна своим результатом на выборах. Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус", - сказал Ревенко на заседании ЦИК.
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