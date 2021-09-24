https://ria.ru/20210924/er-1751621147.html

ЕР довольна результатами выборов в Госдуму

ЕР довольна результатами выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

ЕР довольна результатами выборов в Госдуму

"Единая Россия" довольна своим результатом на выборах в Госдуму, она значительно обновила свой депутатский корпус, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:33

2021-09-24T13:33

2021-09-24T13:44

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Единая Россия" довольна своим результатом на выборах в Госдуму, она значительно обновила свой депутатский корпус, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко."Единая Россия" довольна своим результатом на выборах. Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус", - сказал Ревенко на заседании ЦИК.

https://ria.ru/20210922/krym-1751230937.html

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, россия