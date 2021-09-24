https://ria.ru/20210924/elektrosamokat-1751567977.html
Жителя Челябинска будут судить за наезд на электросамокате на женщину
Жителя Челябинска будут судить за наезд на электросамокате на женщину - РИА Новости, 24.09.2021
Жителя Челябинска будут судить за наезд на электросамокате на женщину
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Челябинска, который на электросамокате сбил 65-летнюю женщину, пострадавшая упала,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:50
2021-09-24T09:50
2021-09-24T09:50
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Челябинска, который на электросамокате сбил 65-летнюю женщину, пострадавшая упала, ударилась головой и потеряла память, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в мае текущего года молодой человек на взятом в аренду электросамокате на улице Гагарина совершил наезд на идущую впереди 65-летнюю женщину, которая упала на тротуар, ударившись головой. В результате женщина получила черепно-мозговую травму, перелом ребра, и в настоящее время она неконтактна, не помнит свою жизнь до момента травмы, частично парализована."Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняется в сообщении.Также прокурором в защиту интересов потерпевшей предъявлен иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей, поясняет пресс-центр.
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происшествия, челябинск, россия
Жителя Челябинска будут судить за наезд на электросамокате на женщину
Жителя Челябинска будут судить за наезд на электросамокате на 65-летнюю женщину
ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Челябинска
, который на электросамокате сбил 65-летнюю женщину, пострадавшая упала, ударилась головой и потеряла память, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в мае текущего года молодой человек на взятом в аренду электросамокате на улице Гагарина совершил наезд на идущую впереди 65-летнюю женщину, которая упала на тротуар, ударившись головой. В результате женщина получила черепно-мозговую травму, перелом ребра, и в настоящее время она неконтактна, не помнит свою жизнь до момента травмы, частично парализована.
"Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК РФ
(нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняется в сообщении.
Также прокурором в защиту интересов потерпевшей предъявлен иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей, поясняет пресс-центр.