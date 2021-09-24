https://ria.ru/20210924/elektrokary-1751651612.html
В "Автоторе" рассказали о планах производства собственных электрокаров
В "Автоторе" рассказали о планах производства собственных электрокаров - РИА Новости, 24.09.2021
В "Автоторе" рассказали о планах производства собственных электрокаров
Калининградский "Автотор" планирует начать производство электромобилей собственной разработки в 2023 году, продажи - в 2024 году, говорится в презентации,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:36
2021-09-24T15:36
2021-09-24T15:36
экономика
калининград
владимир щербаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
bmw ag
денис мантуров
авто
россия
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КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует начать производство электромобилей собственной разработки в 2023 году, продажи - в 2024 году, говорится в презентации, представленной основатетелем холдинга Владимиром Щербаковым.Он также уточнил, что на первом этапе "Автотор" представит две модели электрокара. "Вот эту (первую модель - ред.) у нас обязательство в 2023 году выставить опытную партию. Вот эту (вторую - ред.) - в 2024 году", - сказал Щербаков, представляя проект главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.На первом этапе - в 2023 году - планируется выпустить 200 электромобилей собственной разработки, а в 2024 году - уже 1000, уточняется в презентации. Старт продаж электрокаров "Автотора" намечен на август 2024 года."Параллельно с этим мы разрабатываем вместе с Kia и Hyundai еще две модели", - напомнил основатель холдинга.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai.
https://ria.ru/20210923/morozov-1751358825.html
https://ria.ru/20210923/elektromobil-1751411026.html
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экономика, калининград, владимир щербаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw ag, денис мантуров, авто, россия
В "Автоторе" рассказали о планах производства собственных электрокаров
Глава "Автотор" Щербаковым: холдинг планирует начать производство электрокаров к 2023 году
КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует начать производство электромобилей собственной разработки в 2023 году, продажи - в 2024 году, говорится в презентации, представленной основатетелем холдинга Владимиром Щербаковым.
Он также уточнил, что на первом этапе "Автотор" представит две модели электрокара. "Вот эту (первую модель - ред.) у нас обязательство в 2023 году выставить опытную партию. Вот эту (вторую - ред.) - в 2024 году", - сказал Щербаков, представляя проект главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
На первом этапе - в 2023 году - планируется выпустить 200 электромобилей собственной разработки, а в 2024 году - уже 1000, уточняется в презентации. Старт продаж электрокаров "Автотора" намечен на август 2024 года.
"Параллельно с этим мы разрабатываем вместе с Kia и Hyundai еще две модели", - напомнил основатель холдинга.
Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai.