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Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей

Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей - РИА Новости, 24.09.2021

Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей

Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.

2021-09-24T17:57

2021-09-24T17:57

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Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам.

эльбрус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти. Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам. 2021-09-24T17:57 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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