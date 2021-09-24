https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей - РИА Новости, 24.09.2021
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.
2021-09-24T17:57
2021-09-24T17:57
2021-09-24T18:08
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Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам.
эльбрус
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти. Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам.
2021-09-24T17:57
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, эльбрус, видео, новости - туризм
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.
2021-09-24T17:57
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PT1M56S
17:57 24.09.2021 (обновлено: 18:08 24.09.2021)
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.