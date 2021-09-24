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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751571622.html
В результате ЧП на Эльбрусе госпитализировали 14 альпинистов
В результате ЧП на Эльбрусе госпитализировали 14 альпинистов - РИА Новости, 24.09.2021
В результате ЧП на Эльбрусе госпитализировали 14 альпинистов
Четырнадцать из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:14
2021-09-24T10:28
туризм
происшествия
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на шесть утра пятницы, в республиканскую клиническую больницу Нальчика госпитализированы 14 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, зарегистрированная туристическая группа в составе 23 человек попала в шторм на высоте 5400 метров при восхождении на Эльбрус."Порывы ветра достигали 60-70 метров в секунду при температуре воздуха до минус 20 градусов, видимость из-за сильного мокрого снега составляла не более одного метра", - добавил собеседник агентства.Сегодня планируется спустить к подножию Эльбруса тела трех из пяти погибших.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
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происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
10:14 24.09.2021 (обновлено: 10:28 24.09.2021)
 
В результате ЧП на Эльбрусе госпитализировали 14 альпинистов

В результате ЧП на Эльбрусе госпитализировали 14 альпинистов в больницу в Нальчике

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на шесть утра пятницы, в республиканскую клиническую больницу Нальчика госпитализированы 14 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, зарегистрированная туристическая группа в составе 23 человек попала в шторм на высоте 5400 метров при восхождении на Эльбрус.
"Порывы ветра достигали 60-70 метров в секунду при температуре воздуха до минус 20 градусов, видимость из-за сильного мокрого снега составляла не более одного метра", - добавил собеседник агентства.
Сегодня планируется спустить к подножию Эльбруса тела трех из пяти погибших.
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 09:59Туризм
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ТуризмПроисшествияНальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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