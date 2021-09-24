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https://ria.ru/20210924/ekonomika-1751631661.html
Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты
Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты - РИА Новости, 24.09.2021
Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты
Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:16
2021-09-24T14:16
экономика
китай
газпромбанк
цены на нефть
дмитрий рылько
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе конференции "Растениеводство в России"."Таким локомотивом мировой экономики, каким он был с 2008 года по текущий период, Китай перестает быть сейчас", - считает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.По ее словам, из того объема информации, который есть, очевидно, что в Китае в последнее время происходит много регуляторных изменений, например, в отношении внутренних цен на все товары, и даже на недвижимость. "Идет определенный напор на то, чтобы бороться с богатым средним классом, на который еще недавно китайское правительство делало ставку", - заметила эксперт.Снитко напомнила, что интерес Китая к какому-либо продукту всегда был для мирового рынка сигналом спроса. Сейчас же китайская экономика, продолжила она, столкнулась с проблемой роста, поскольку "население перестало расти так, как это было ранее, и есть определенные факторы замедления".Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько придерживается схожей точки зрения. "Мы рассматриваем Китай как, первое - источник страшной волатильности и неопределенности, второе, в краткосрочном плане - как источник того, что цены могут грохнуться", - сказал он, обратив внимание и на долгосрочные демографические риски в отношении АПК."Сотни миллионов людей раньше входили в возраст, когда ели очень много мяса, и его потребление бурно росло. Это население заходит в другой возраст, когда мяса начинают есть меньше", - пояснил он. "И это, на мой взгляд, колоссальный источник нестабильности и нашего с вами возможного разочарования. Хотелось бы ошибиться", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210920/prichina-1750924002.html
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экономика, китай, газпромбанк, цены на нефть, дмитрий рылько
14:16 24.09.2021
 
Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты

Эксперт Газпромбанка Снитко: Китай начал терять роль локомотива мировой экономики

© AP Photo / Andy WongБиржевые графики отражаются в стекле брокерской фирмы в Пекине
Биржевые графики отражаются в стекле брокерской фирмы в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе конференции "Растениеводство в России".
"Таким локомотивом мировой экономики, каким он был с 2008 года по текущий период, Китай перестает быть сейчас", - считает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.
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По ее словам, из того объема информации, который есть, очевидно, что в Китае в последнее время происходит много регуляторных изменений, например, в отношении внутренних цен на все товары, и даже на недвижимость. "Идет определенный напор на то, чтобы бороться с богатым средним классом, на который еще недавно китайское правительство делало ставку", - заметила эксперт.
Снитко напомнила, что интерес Китая к какому-либо продукту всегда был для мирового рынка сигналом спроса. Сейчас же китайская экономика, продолжила она, столкнулась с проблемой роста, поскольку "население перестало расти так, как это было ранее, и есть определенные факторы замедления".
Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько придерживается схожей точки зрения. "Мы рассматриваем Китай как, первое - источник страшной волатильности и неопределенности, второе, в краткосрочном плане - как источник того, что цены могут грохнуться", - сказал он, обратив внимание и на долгосрочные демографические риски в отношении АПК.
"Сотни миллионов людей раньше входили в возраст, когда ели очень много мяса, и его потребление бурно росло. Это население заходит в другой возраст, когда мяса начинают есть меньше", - пояснил он. "И это, на мой взгляд, колоссальный источник нестабильности и нашего с вами возможного разочарования. Хотелось бы ошибиться", - заключил эксперт.
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ЭкономикаКитайГазпромбанкЦены на нефтьДмитрий Рылько
 
 
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