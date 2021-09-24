https://ria.ru/20210924/ekonomika-1751631661.html

Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты

Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты - РИА Новости, 24.09.2021

Китай начал терять роль локомотива мировой экономики, заявили эксперты

Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:16

2021-09-24T14:16

2021-09-24T14:16

экономика

китай

газпромбанк

цены на нефть

дмитрий рылько

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе конференции "Растениеводство в России"."Таким локомотивом мировой экономики, каким он был с 2008 года по текущий период, Китай перестает быть сейчас", - считает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.По ее словам, из того объема информации, который есть, очевидно, что в Китае в последнее время происходит много регуляторных изменений, например, в отношении внутренних цен на все товары, и даже на недвижимость. "Идет определенный напор на то, чтобы бороться с богатым средним классом, на который еще недавно китайское правительство делало ставку", - заметила эксперт.Снитко напомнила, что интерес Китая к какому-либо продукту всегда был для мирового рынка сигналом спроса. Сейчас же китайская экономика, продолжила она, столкнулась с проблемой роста, поскольку "население перестало расти так, как это было ранее, и есть определенные факторы замедления".Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько придерживается схожей точки зрения. "Мы рассматриваем Китай как, первое - источник страшной волатильности и неопределенности, второе, в краткосрочном плане - как источник того, что цены могут грохнуться", - сказал он, обратив внимание и на долгосрочные демографические риски в отношении АПК."Сотни миллионов людей раньше входили в возраст, когда ели очень много мяса, и его потребление бурно росло. Это население заходит в другой возраст, когда мяса начинают есть меньше", - пояснил он. "И это, на мой взгляд, колоссальный источник нестабильности и нашего с вами возможного разочарования. Хотелось бы ошибиться", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210920/prichina-1750924002.html

https://ria.ru/20210918/rossiya-1750663015.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, газпромбанк, цены на нефть, дмитрий рылько