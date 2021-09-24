https://ria.ru/20210924/donbass-1751688120.html

Из массового захоронения в Донбассе извлекли останки 36 жертв конфликта

Из массового захоронения в Донбассе извлекли останки 36 жертв конфликта - РИА Новости, 24.09.2021

Из массового захоронения в Донбассе извлекли останки 36 жертв конфликта

Специалисты самопровозглашенной Луганской народной республики за время работ на массовом стихийном захоронении под Краснодоном извлекли останки 36 человек,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:15

2021-09-24T18:15

2021-09-24T20:50

в мире

международный уголовный суд

краснодон

европейский суд

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Специалисты самопровозглашенной Луганской народной республики за время работ на массовом стихийном захоронении под Краснодоном извлекли останки 36 человек, погибших при обстрелах со стороны вооруженных сил Украины в 2014 году, заявила журналистам в пятницу председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.В понедельник в Краснодонском районе вблизи подконтрольного ЛНР села Верхнешевыревка начались раскопки на выявленном в этом районе массовом стихийном захоронении жертв конфликта в Донбассе, за четыре дня работ из захоронения извлекли останки 27 человек. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд."Всего в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, из могильника в балке поблизости села Верхнешевыревка извлечены останки 36 погибших мирных жителей - жертв украинской агрессии", - заявила Сорока.Она уточнила, что при детальном обследовании указанного района члены рабочей группы признаки других захоронений не обнаружили. По словам Сороки, следующим этапом работы станет определение личностей погибших.

https://ria.ru/20210908/donbass-1749269317.html

https://ria.ru/20210903/tribunal-1748642968.html

краснодон

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, международный уголовный суд, краснодон, европейский суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр