18:15 24.09.2021 (обновлено: 20:50 24.09.2021)
Из массового захоронения в Донбассе извлекли останки 36 жертв конфликта
Из массового захоронения под Краснодоном извлекли останки 36 жертв конфликта в Донбассе
© РИА НовостиСпециалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Специалисты самопровозглашенной Луганской народной республики за время работ на массовом стихийном захоронении под Краснодоном извлекли останки 36 человек, погибших при обстрелах со стороны вооруженных сил Украины в 2014 году, заявила журналистам в пятницу председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
В понедельник в Краснодонском районе вблизи подконтрольного ЛНР села Верхнешевыревка начались раскопки на выявленном в этом районе массовом стихийном захоронении жертв конфликта в Донбассе, за четыре дня работ из захоронения извлекли останки 27 человек. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
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"Всего в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, из могильника в балке поблизости села Верхнешевыревка извлечены останки 36 погибших мирных жителей - жертв украинской агрессии", - заявила Сорока.
Она уточнила, что при детальном обследовании указанного района члены рабочей группы признаки других захоронений не обнаружили. По словам Сороки, следующим этапом работы станет определение личностей погибших.
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