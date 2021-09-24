https://ria.ru/20210924/donbass-1751575345.html

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 24.09.2021

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:36

2021-09-24T10:36

2021-09-24T10:36

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике пять мин калибром 82 миллиметра.

https://ria.ru/20210919/donbass-1750767818.html

https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751077450.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр