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С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию
С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию - РИА Новости, 24.09.2021
С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию
Правоохранители изымают документацию, находившуюся на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Хабаровском, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:44
2021-09-24T06:44
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители изымают документацию, находившуюся на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Хабаровском, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника в среду, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что спасатели определили местонахождение "черных ящиков" на месте катастрофы самолета.На месте происшествия выживших не обнаружено. Рядом разбит палаточный лагерь, спасатели расчищают площадку для посадки вертолета МЧС России, добавили в ведомстве.
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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, дальневосточная транспортная прокуратура, россия, крушение ан-26 под хабаровском
06:44 24.09.2021
 
С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию

Правоохранители изымают документацию с упавшего под Хабаровском самолета Ан-26

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители изымают документацию, находившуюся на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Хабаровском, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника в среду, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что спасатели определили местонахождение "черных ящиков" на месте катастрофы самолета.
"На месте происшествия находится Хабаровский транспортный прокурор для координации деятельности следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, поиск бортовых самописцев, изъятие документации, находившейся на борту воздушного судна", - сообщает прокуратура.
На месте происшествия выживших не обнаружено. Рядом разбит палаточный лагерь, спасатели расчищают площадку для посадки вертолета МЧС России, добавили в ведомстве.
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:25
Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
 
ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Дальневосточная транспортная прокуратураРоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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