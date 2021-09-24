https://ria.ru/20210924/dokumenty-1751555395.html

С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию

С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию - РИА Новости, 24.09.2021

С упавшего под Хабаровском самолета Ан-26 изымают документацию

Правоохранители изымают документацию, находившуюся на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Хабаровском, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T06:44

2021-09-24T06:44

2021-09-24T06:44

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

крушение ан-26 под хабаровском

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители изымают документацию, находившуюся на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Хабаровском, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника в среду, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что спасатели определили местонахождение "черных ящиков" на месте катастрофы самолета.На месте происшествия выживших не обнаружено. Рядом разбит палаточный лагерь, спасатели расчищают площадку для посадки вертолета МЧС России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210923/kompensatsiya-1751450518.html

хабаровск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, дальневосточная транспортная прокуратура, россия, крушение ан-26 под хабаровском