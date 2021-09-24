https://ria.ru/20210924/deputaty-1751622125.html
Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак
Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак - РИА Новости, 24.09.2021
Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак
Примерно каждому пятому депутату от "Единой России" в новом созыве Госдумы не исполнилось 35 лет, это примерно 18% нового состава фракции, заявил секретарь... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:36
2021-09-24T13:36
2021-09-24T13:36
политика
андрей турчак
госдума рф
общероссийский народный фронт
елена цунаева
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Примерно каждому пятому депутату от "Единой России" в новом созыве Госдумы не исполнилось 35 лет, это примерно 18% нового состава фракции, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.ЦИК РФ на заседании в пятницу принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Турчак также заявил, что состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину, среди новых лиц глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая."Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет", - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
https://ria.ru/20210924/edinaya_rossiya-1751618560.html
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политика, андрей турчак, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена цунаева
Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак
Андрей Турчак: примерно каждому пятому депутату от "Единой России" в Госдуме нет 35 лет