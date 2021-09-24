https://ria.ru/20210924/deputaty-1751622125.html

Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак

Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак - РИА Новости, 24.09.2021

Примерно каждому пятому депутату от ЕР нет 35 лет, заявил Турчак

Примерно каждому пятому депутату от "Единой России" в новом созыве Госдумы не исполнилось 35 лет, это примерно 18% нового состава фракции, заявил секретарь... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:36

2021-09-24T13:36

2021-09-24T13:36

политика

андрей турчак

госдума рф

общероссийский народный фронт

елена цунаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639676_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_743e92b16eba616f059eecb576e58afe.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Примерно каждому пятому депутату от "Единой России" в новом созыве Госдумы не исполнилось 35 лет, это примерно 18% нового состава фракции, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.ЦИК РФ на заседании в пятницу принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Турчак также заявил, что состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину, среди новых лиц глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, глава "Совета Матерей" Татьяна Буцкая."Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет", - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

https://ria.ru/20210924/edinaya_rossiya-1751618560.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей турчак, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена цунаева