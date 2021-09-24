https://ria.ru/20210924/deportatsiya-1751602356.html

Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными

Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными - РИА Новости, 24.09.2021

Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:32

2021-09-24T12:32

2021-09-24T12:38

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Рада намерена признать переселенных из Польши украинцев депортированными

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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.Такое решение поддержали 294 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен пройти второе чтение. В пояснительной записке к документу отмечается, что "депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны осуществлённой коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши"."Цель законопроекта - восстановление социальной справедливости путем признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944-1951 годах с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществления возмещения морального и материального ущерба, социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации в 1944-1951 годах", - говорится в документе.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА запрещено в РФ), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.23 сентября 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков из Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Со стороны ПКНО договор подписал председатель Комитета Эдвард Осубка-Моравский, со стороны Украинской ССР - председатель Совета Народных Комиссаров УССР Никита Хрущев. Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года (момент ввода советских войск на польскую территорию) были гражданами Польского государства.Также были заключены соглашения с Белорусской ССР и Литовской ССР о переселении польского населения из этих западных республик СССР и белорусского и литовского населения - из Польши. Документами был определен принцип добровольности переселения: в соглашениях было сказано, что лица польской и еврейской национальности имеют право, а не обязанность выезда в Польшу.Договор предусматривал переселение на территорию Украины всех украинцев, которые жили в Влодавском, Хелмском, Замостьевском, Красноставском, Билгорайском, Грубешовском, Любачевском, Томашовском, Ярославском, Перемышльском, Лесковском уездах, а также в других районах Польши, где проживали украинцы, которые желали переселиться в Украинскую ССР.

https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html

https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html

https://ria.ru/20210418/polsha-1728777477.html

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в мире, украина, польша, организация украинских националистов, верховная рада украины, украинская повстанческая армия