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https://ria.ru/20210924/deportatsiya-1751602356.html
Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными
Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными - РИА Новости, 24.09.2021
Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:32
2021-09-24T12:38
в мире
украина
польша
организация украинских националистов
верховная рада украины
украинская повстанческая армия
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Рада намерена признать переселенных из Польши украинцев депортированными
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.Такое решение поддержали 294 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен пройти второе чтение. В пояснительной записке к документу отмечается, что "депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны осуществлённой коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши"."Цель законопроекта - восстановление социальной справедливости путем признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944-1951 годах с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществления возмещения морального и материального ущерба, социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации в 1944-1951 годах", - говорится в документе.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА запрещено в РФ), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.23 сентября 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков из Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Со стороны ПКНО договор подписал председатель Комитета Эдвард Осубка-Моравский, со стороны Украинской ССР - председатель Совета Народных Комиссаров УССР Никита Хрущев. Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года (момент ввода советских войск на польскую территорию) были гражданами Польского государства.Также были заключены соглашения с Белорусской ССР и Литовской ССР о переселении польского населения из этих западных республик СССР и белорусского и литовского населения - из Польши. Документами был определен принцип добровольности переселения: в соглашениях было сказано, что лица польской и еврейской национальности имеют право, а не обязанность выезда в Польшу.Договор предусматривал переселение на территорию Украины всех украинцев, которые жили в Влодавском, Хелмском, Замостьевском, Красноставском, Билгорайском, Грубешовском, Любачевском, Томашовском, Ярославском, Перемышльском, Лесковском уездах, а также в других районах Польши, где проживали украинцы, которые желали переселиться в Украинскую ССР.
https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html
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60
в мире, украина, польша, организация украинских националистов, верховная рада украины, украинская повстанческая армия
12:32 24.09.2021 (обновлено: 12:38 24.09.2021)
 
Рада намерена признать украинцев, переселенных из Польши, депортированными

Рада намерена признать депортированными украинцев, выселенных из Польши в 1944-1951 годах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.
Такое решение поддержали 294 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен пройти второе чтение. В пояснительной записке к документу отмечается, что "депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны осуществлённой коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши".
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"Цель законопроекта - восстановление социальной справедливости путем признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944-1951 годах с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществления возмещения морального и материального ущерба, социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации в 1944-1951 годах", - говорится в документе.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА запрещено в РФ), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
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23 сентября 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков из Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).
Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Со стороны ПКНО договор подписал председатель Комитета Эдвард Осубка-Моравский, со стороны Украинской ССР - председатель Совета Народных Комиссаров УССР Никита Хрущев. Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года (момент ввода советских войск на польскую территорию) были гражданами Польского государства.
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Также были заключены соглашения с Белорусской ССР и Литовской ССР о переселении польского населения из этих западных республик СССР и белорусского и литовского населения - из Польши. Документами был определен принцип добровольности переселения: в соглашениях было сказано, что лица польской и еврейской национальности имеют право, а не обязанность выезда в Польшу.
Договор предусматривал переселение на территорию Украины всех украинцев, которые жили в Влодавском, Хелмском, Замостьевском, Красноставском, Билгорайском, Грубешовском, Любачевском, Томашовском, Ярославском, Перемышльском, Лесковском уездах, а также в других районах Польши, где проживали украинцы, которые желали переселиться в Украинскую ССР.
 
В миреУкраинаПольшаОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныУкраинская повстанческая армия
 
 
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