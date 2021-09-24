https://ria.ru/20210924/delo-1751574759.html

СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус

СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 24.09.2021

СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:32

2021-09-24T10:32

2021-09-24T11:05

туризм

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщила пресс-служба СК,Для оперативного проведения следственных мероприятий создана группа. Сейчас сотрудники СК осматривают тела погибших, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У всех выживших сильные обморожения и травмы. Некоторые СМИ написали, что один из гидов оставил группу на горе, однако в турфирме lbrus.guide, организовавшей восхождение, это опровергли. По словам ее представителей, в восхождении участвовали 20 человек, из них четверо — профессиональные альпинисты: два руководителя группы и два их помощника. Одной из спортсменок стало плохо, один из гидов — Игорь Даньков — стал спускать ее вниз, остальные пошли дальше.Даньков до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно. Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в торакальном отделении.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

эльбрус

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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов. 2021-09-24T10:32 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе