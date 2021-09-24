https://ria.ru/20210924/delo-1751574759.html
СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 24.09.2021
СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:32
2021-09-24T10:32
2021-09-24T11:05
туризм
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751570143_0:67:718:471_1920x0_80_0_0_6b0e41fdfffafed635527d6d8d0c0805.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщила пресс-служба СК,Для оперативного проведения следственных мероприятий создана группа. Сейчас сотрудники СК осматривают тела погибших, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У всех выживших сильные обморожения и травмы. Некоторые СМИ написали, что один из гидов оставил группу на горе, однако в турфирме lbrus.guide, организовавшей восхождение, это опровергли. По словам ее представителей, в восхождении участвовали 20 человек, из них четверо — профессиональные альпинисты: два руководителя группы и два их помощника. Одной из спортсменок стало плохо, один из гидов — Игорь Даньков — стал спускать ее вниз, остальные пошли дальше.Даньков до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно. Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в торакальном отделении.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751570143_0:0:718:540_1920x0_80_0_0_08d777b5914efdca5597d1a5b94c5527.jpg
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
2021-09-24T10:32
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
10:32 24.09.2021 (обновлено: 11:05 24.09.2021)
СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели пяти альпинистов на Эльбрусе
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус
и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщила пресс-служба СК,
Для оперативного проведения следственных мероприятий создана группа. Сейчас сотрудники СК осматривают тела погибших, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У всех выживших сильные обморожения и травмы.
Некоторые СМИ написали, что один из гидов оставил группу на горе, однако в турфирме lbrus.guide, организовавшей восхождение, это опровергли. По словам ее представителей, в восхождении участвовали 20 человек, из них четверо — профессиональные альпинисты: два руководителя группы и два их помощника. Одной из спортсменок стало плохо, один из гидов — Игорь Даньков — стал спускать ее вниз, остальные пошли дальше.
Даньков до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС
, а затем принял решение спускаться самостоятельно. Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.
В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в торакальном отделении.