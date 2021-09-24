https://ria.ru/20210924/chetvertaya-volna-1751593283.html
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире? - РИА Новости, 24.09.2021
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?
Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?
2021-09-24T12:00
2021-09-24T12:00
2021-09-24T13:32
не верю!
общество
медицина
вакцинация
сша
флорида
евросоюз
astrazeneca
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Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?
Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?
audio/mpeg
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?
Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?
audio/mpeg
Действительно ли губернатор штата Флорида против коронавирусных ограничений, а Байден медленно готовит страну к обязательной вакцинации? О том, чего ждать от 4-ой волны коронавируса рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков.1:31 В России уже началась 4-ая волна коронавируса?9:31 Антипрививочники ликуют: кто и зачем искажает информацию о эффективности вакцинации и какие у них аргументы?13:39 Ревакцинация бесполезна: о чем на самом деле писали в статье в журнала The Lancet?24:22 Почему вакцину "Спутник V" все еще не признают в Евросоюзе и какое отношение к китайской вакцине? Можно ли делать себе "коктейль" из вакцин?32:25 Коронавирусная аномалия в США и обязательная вакцинация: что происходит в Америке?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 24.09.2021 (обновлено: 13:32 24.09.2021)
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?
Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?