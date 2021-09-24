https://ria.ru/20210924/butina-1751689454.html
Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы
Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021
Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам: губернатор Кировской области Игорь Васильев... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:22
2021-09-24T18:22
2021-09-24T18:40
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам: губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от своего мандата в ее пользу.Бутина участвовала в выборах в Госдуму от "Единой России" по списку Кировской области."Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу", - сказала агентству Бутина.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
https://ria.ru/20210818/vybory-1746221658.html
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политика, госдума рф, мария бутина, кировская область, единая россия, игорь васильев, россия
18:22 24.09.2021 (обновлено: 18:40 24.09.2021)
Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы
Бутина сообщила о проходе в новый созыв Госдумы вместо отказавшегося губернатора Васильева