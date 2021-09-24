https://ria.ru/20210924/butina-1751689454.html

Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы

Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021

Бутина сообщила, что станет депутатом нового созыва Госдумы

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам: губернатор Кировской области Игорь Васильев... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:22

2021-09-24T18:22

2021-09-24T18:40

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

мария бутина

кировская область

единая россия

игорь васильев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601820275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba718fa349d3abcac810bf063eec5606.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам: губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от своего мандата в ее пользу.Бутина участвовала в выборах в Госдуму от "Единой России" по списку Кировской области."Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу", - сказала агентству Бутина.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.

https://ria.ru/20210818/vybory-1746221658.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, мария бутина, кировская область, единая россия, игорь васильев, россия