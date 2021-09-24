СК завершил расследование дела о бунте в колонии Ангарска
СК завершил расследование уголовного дела о бунте в колонии Ангарска
ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Расследование уголовного дела о массовых беспорядках в ИК-15 города Ангарска завершено в отношении 19 фигурантов, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного 10 апреля 2020 года по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений ГУФСИН РФ. Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в городе Ангарске осужденные исправительной колонии №15 не подчинились требованиям сотрудников и организовали на территории учреждения массовые беспорядки. Осужденные подожгли здания в промышленной зоне колонии, причинив учреждению серьезный материальный ущерб.
"В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве.
Следственным управлением также продолжается расследование ряда уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН РФ по Иркутской области и насильственными действиями в отношении заключенных.
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