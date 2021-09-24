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СК завершил расследование дела о бунте в колонии Ангарска

СК завершил расследование дела о бунте в колонии Ангарска - РИА Новости, 24.09.2021

СК завершил расследование дела о бунте в колонии Ангарска

Расследование уголовного дела о массовых беспорядках в ИК-15 города Ангарска завершено в отношении 19 фигурантов, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T07:58

2021-09-24T07:58

2021-09-24T07:58

происшествия

иркутская область

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Расследование уголовного дела о массовых беспорядках в ИК-15 города Ангарска завершено в отношении 19 фигурантов, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного 10 апреля 2020 года по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений ГУФСИН РФ. Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в городе Ангарске осужденные исправительной колонии №15 не подчинились требованиям сотрудников и организовали на территории учреждения массовые беспорядки. Осужденные подожгли здания в промышленной зоне колонии, причинив учреждению серьезный материальный ущерб.Отмечается, что в отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве.Следственным управлением также продолжается расследование ряда уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН РФ по Иркутской области и насильственными действиями в отношении заключенных.

https://ria.ru/20200425/1570553688.html

иркутская область

ангарск

россия

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происшествия, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия