https://ria.ru/20210924/biznesmeny-1751705255.html
Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования
Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования - РИА Новости, 24.09.2021
Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования
Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:49
2021-09-24T19:49
2021-09-24T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751702792_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ed11298041371e0b796f64654270ae38.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного преследования и давления со стороны органов власти. Об этом сообщил телеканал "360".Площадка была создана по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В Москве прошло первое заседание, на котором обсудили три случая. Задача в том, чтобы предать огласке проблемные ситуации. Публикуя информацию о случаях нарушения прав предпринимателей в СМИ, можно добиться расследования.Обратиться в центр может предприниматель, считающий, что его незаконно преследуют в суде, оказывают давление через административные ресурсы или занимаются вымогательством, создавая препятствия для бизнеса.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751702792_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_721156d07dfc543581c7e555e27fae33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного преследования и давления со стороны органов власти. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Площадка была создана по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В Москве прошло первое заседание, на котором обсудили три случая. Задача в том, чтобы предать огласке проблемные ситуации. Публикуя информацию о случаях нарушения прав предпринимателей в СМИ, можно добиться расследования.
"Наша основная задача — это защита прав предпринимателей от коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, в том числе от недобросовестной конкуренции. Сегодня мы вводим новую веху в нашей работе, и теперь с коллегами-адвокатами мы будем рассматривать такие вопросы", — рассказала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.
Обратиться в центр может предприниматель, считающий, что его незаконно преследуют в суде, оказывают давление через административные ресурсы или занимаются вымогательством, создавая препятствия для бизнеса.