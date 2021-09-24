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Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования

Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования - РИА Новости, 24.09.2021

Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования

Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:49

2021-09-24T19:49

2021-09-24T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного преследования и давления со стороны органов власти. Об этом сообщил телеканал "360".Площадка была создана по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В Москве прошло первое заседание, на котором обсудили три случая. Задача в том, чтобы предать огласке проблемные ситуации. Публикуя информацию о случаях нарушения прав предпринимателей в СМИ, можно добиться расследования.Обратиться в центр может предприниматель, считающий, что его незаконно преследуют в суде, оказывают давление через административные ресурсы или занимаются вымогательством, создавая препятствия для бизнеса.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)