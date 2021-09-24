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Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования
Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования - РИА Новости, 24.09.2021
Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования
Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:49
2021-09-24T19:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного преследования и давления со стороны органов власти. Об этом сообщил телеканал "360".Площадка была создана по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В Москве прошло первое заседание, на котором обсудили три случая. Задача в том, чтобы предать огласке проблемные ситуации. Публикуя информацию о случаях нарушения прав предпринимателей в СМИ, можно добиться расследования.Обратиться в центр может предприниматель, считающий, что его незаконно преследуют в суде, оказывают давление через административные ресурсы или занимаются вымогательством, создавая препятствия для бизнеса.
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московская область (подмосковье)
19:49 24.09.2021
 

Бизнесменов МО защитят от незаконного уголовного преследования

© РИА Новости / Александр КряжевУчастник на площадке Восточного экономического форума
Участник на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" появился в Московской области. Организация будет защищать предпринимателей от незаконного уголовного преследования и давления со стороны органов власти. Об этом сообщил телеканал "360".
Площадка была создана по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В Москве прошло первое заседание, на котором обсудили три случая. Задача в том, чтобы предать огласке проблемные ситуации. Публикуя информацию о случаях нарушения прав предпринимателей в СМИ, можно добиться расследования.
"Наша основная задача — это защита прав предпринимателей от коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, в том числе от недобросовестной конкуренции. Сегодня мы вводим новую веху в нашей работе, и теперь с коллегами-адвокатами мы будем рассматривать такие вопросы", — рассказала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.
Обратиться в центр может предприниматель, считающий, что его незаконно преследуют в суде, оказывают давление через административные ресурсы или занимаются вымогательством, создавая препятствия для бизнеса.
 
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