https://ria.ru/20210924/belorussiya-1751571387.html

Глава МИД Белоруссии встретился с коллегами из Венгрии и Эстонии

Глава МИД Белоруссии встретился с коллегами из Венгрии и Эстонии - РИА Новости, 24.09.2021

Глава МИД Белоруссии встретился с коллегами из Венгрии и Эстонии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел встречи с коллегами из Венгрии и Эстонии в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила в пятницу... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:13

2021-09-24T10:13

2021-09-24T10:13

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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел встречи с коллегами из Венгрии и Эстонии в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Ранее Макей заявил, что планирует провести ряд встреч с западными коллегами на полях Генассамблеи ООН."Состоялась беседа Владимира Макея с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, в ходе которой был затронут широкий спектр вопросов, находящихся в сфере взаимного интереса… Состоялась содержательная встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и перспективам углубления двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте МИД.Кроме того, по данным ведомства, Макей провел переговоры с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией, стороны подчеркнули необходимость активизации всестороннего межгосударственного диалога и придания динамики сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Отмечается, что, в том числе, обсуждены вопросы организации визита в Белоруссию спецпосланника президента Венесуэлы для встреч с белорусскими партнерами и обсуждения всего спектра направлений двустороннего сотрудничества. Собеседники отметили совпадение позиций по всем проблемам международной повестки, договорились о тесной координации действий в рамках многосторонних усилий, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета государств-членов ООН.Также в пресс-службе отметили, что состоялись переговоры Макея с руководителями внешнеполитических ведомств Вьетнама, Мозамбика и Ямайки.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белорусские власти в свою очередь неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210923/integratsiya-1751507240.html

https://ria.ru/20210912/peskov-1749779547.html

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